De nouveaux locaux pour la Table de quartier du nord

Le coupé du ruban. De gauche à droite : Christine D’Aoust agente de communication et de mobilisation de la TQNOIM, Paulette Zielinski membre du CA de la TQNOIM, Philippe Forté Directeur de la TQNOIM, Dimitrios (Jim) Beis maire de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro et Natalie Tanguay agente administrative de la TQNOIM.

La Table de quartier du nord de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (TQNOIM), qui a maintenant pignon sur rue au 13 rue du Centre Commercial à Pierrefonds-Roxboro, a inauguré ses nouveaux locaux le 20 décembre.

Près d’une cinquante de personnes étaient présentes pour souligner l’événement, dont le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitri Jim Beiss.

«Cet endroit convient merveilleusement bien à nos activités. Il y a suffisamment d’espace pour recevoir des groupes et tenir des réunions. Nous pouvons même offrir à des organismes de tenir leurs activités», mentionne l’agente de communication Christine Daoust.

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de l’inauguration. Photo: Gracieuseté, TQNOIM Photo: Gracieuseté TQNOIM

Pour sa part, le directeur de la Table de la TQNOIM, Philippe Forté, a ajouté que «ce projet va permettre à la TQNOIM de poursuivre sa mission de concerter les citoyens et les autres acteurs du territoire. Nous pourrons travailler ensemble sur des projets qui visent à améliorer la qualité de vie des gens et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.»

Plusieurs personnes pourront se rappeler que le bâtiment du 13, rue du Centre Commercial abritait l’hôtel de ville de l’ancienne municipalité de Roxboro. Après avoir été délaissé pendant quelques années, des rénovations importantes ont été réalisées. Le bâtiment accueille également l’Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro.

Un financement apprécié

Les nouveaux locaux ont été financés par l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Centraide du Grand Montréal, la Ville de Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal.

Les cinq grands enjeux de la TQNOIM sont les services de proximité, l’accès à une saine alimentation, la diversité culturelle, le logement abordable et la défense des droits des locataires.

La TQNOIM dessert les territoires des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, ainsi que la Ville de Dollard-des-Ormeaux.