Pointe-Claire: la conseillère Erin Tedford démissionne

Invoquant des raisons personnelles et professionnelles, la conseillère municipale du district 1 de Pointe-Claire, Erin Tedford, a présenté sa démission, effective le 10 janvier. La conseillère n’était pas présente lors des réunions du conseil ces derniers mois pour des raisons de santé.

Élue pour un premier mandat le 7 novembre 2021, Erin Tedford avait battu le conseiller sortant Claude Cousineau.

«Ce fut un honneur d’être élue par les citoyens du district 1 de Pointe-Claire, dans le but d’exprimer des convictions importantes sur le développement durable, l’atténuation de la catastrophe climatique, la préservation des logements abordables, ainsi que l’histoire et le patrimoine uniques du paysage de Pointe-Claire, écrit l’élue dans un message publié sur sa page Facebook personnelle. Je suis restée fidèle à ces convictions, qui m’ont amenée à me présenter, et ce fut un privilège d’exprimer au conseil les valeurs et les priorités de mes électeurs, qui étaient aussi les miennes », mentionne-t-elle.

La conseillère démissionnaire ajoute qu’il lui était cependant devenu très difficile de défendre ses principes. «De nombreuses décisions et actions de la majorité de ce conseil ne reflètent pas mes valeurs. Il est clair pour moi qu’il faut trouver un meilleur équilibre entre les aspirations économiques et les préoccupations environnementales et communautaires.»

L’intimité de son domicile violé

Erin Tedford explique avoir voulu exprimé des priorités exprimées par les électeurs, mais qu’elle n’a pas réussi. «Mes points de vue ont rarement été accueillis favorablement et les efforts pour les faire taire ont même été agressifs.»

«Mes votes au conseil et l’expression des convictions de mes électeurs ont entraîné des répercussions; la plus grave et la plus conséquente est d’avoir vu la paix et l’intimité de mon domicile violées, ajoute-t-elle. J’ai été témoin d’un niveau inquiétant de colère et de division qui, je l’espère sincèrement, s’atténuera dans les années à venir. »

En conclusion, Erin Tedford soutient entretenir l’espoir que Pointe-Claire trouvera les moyens de naviguer entre l’équilibre délicat de la croissance et du profit, et les besoins des citoyens comme la préservation de l’histoire et les préoccupations environnementales.

Triste journée pour le maire

Le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas, a perdu une précieuse alliée au sein du conseil municipal en la personne d’Erin Tedford. « Elle a été élue avec moi et partageait les mêmes rêves. C’est une journée vraiment triste », a-t-il d’abord commenté à Métro.

« Erin est une personne compétente, avec une vision exceptionnelle. Elle a malheureusement été intimidée à quelques reprises par des entrepreneurs qui lui ont fait la vie dure, même dans sa vie personnelle. De plus, il y avait six autres élus au conseil qui n’ont rien fait pour l’aider et c’est très dommage », affirme le maire.

M. Thomas est maintenant plus que jamais minoritaire. « Je me sens vraiment isolé et j’aurai besoin de l’aide de tous les citoyens de Pointe-Claire pour que nos valeurs environnementales et de justice sociale puisse continuer », conclut-il.