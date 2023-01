Pointe-Claire recherche un artiste pour son comité d’art public

La Ville de Pointe-Claire est actuellement à la recherche d’une ou d’un artiste de l’Ouest-de-l’Île pour se joindre à son Comité d’art public. Ce comité consultatif a notamment pour mandat d’émettre des recommandations en vue de soutenir la mise en valeur et la promotion des œuvres déjà présentes sur son territoire et de développer de nouveaux projets d’art public ancrés dans la communauté.

Au cours des dernières années, la Ville de Pointe-Claire a financé de grands projets de murale, ainsi que d’autres œuvres d’art qui sont venus enrichir l’espace public.

«Le potentiel de l’art public comme outil de développement d’une communauté, le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyennes et des citoyens à leur milieu et à leur ville et l’embellissement de l’espace public grâce à des réalisations artistiques sont au cœur du mandat de ce comité», précise un communiqué de la Ville de Pointe-Claire.

La personne recherchée doit obligatoirement résidée dans une municipalité de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, avoir une expérience professionnelle en arts visuels et bien connaître le milieu des arts.

La Ville de Pointe-Claire informe également que le comité de sélection priorisera les candidatures d’artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut de l’artiste, mais encourage toutefois les étudiants en arts visuels, les artistes émergents et les artistes amateurs à soumettre leur candidature.

Le Comité d’art public de Pointe-Claire se réunit trois à cinq fois par année. Les rencontres sont d’une durée moyenne de deux heures et sont, pour le moment, en visioconférence.

Les candidatures doivent être soumises avant le lundi 20 février. Le dossier doit comprendre un curriculum vitae et une lettre de présentation. Les documents doivent être envoyés par courriel à galerie.stewarthall@pointe-claire.ca ou par la poste à Comité de sélection du Comité d’art public de Pointe-Claire, 176, chemin du Bord-du-Lac, Lakeshore Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7.