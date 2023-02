Un survol en hélicoptère pour recenser les cerfs

Un hélicoptère survolera le Grand parc de l’Ouest à basse altitude d’ici au 28 février, afin d’y réaliser un inventaire de la population de cerfs de Virginie, annonce le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal.

Le Grand parc de l’Ouest sera survolé entre 7h et 16h, lors d’une journée de semaine où les conditions météorologiques seront propices. Le territoire visé inclut les secteurs du Bois-de-L’Île-Bizard, du Cap-Saint-Jacques, de l’Anse-à-l’Orme et du parc agricole du Bois-de-la-Roche. Il inclut aussi les territoires du paysage humanisé de L’Île-Bizard, de l’arboretum Morgan et du bois Angell.

Réalisé en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et avec l’autorisation de Transport Canada, l’inventaire servira à établir le portrait de la population de cerfs et à repérer précisément leurs habitats.

