Baie-D’Urfé: 16 voitures dans le fossé en 3 mois 

Plus d’une quinzaine de voitures ont effectué des sorties de route au cours des trois derniers mois à Baie-D’Urfé, selon des résidents des rues Sunny Acres et Lakeview. Une situation pour le moins insolite qui a contraint la ville à installer plusieurs panneaux de signalisation pour avertir les automobilistes de prendre garde aux fossés du quartier.

Tout commence au mois d’août 2022: la Ville de Baie-D’Urfé fait creuser de grandes tranchées sur les côtés de ces deux rues, dans le cadre d’un projet de réhabilitation de 3,5 M$. Le creusement de ces nouveaux fossés avait pour objectif d’améliorer le système de drainage des eaux de la ville – notamment lors du dégel printanier -et non pas d’y faire basculer des véhicules!

Les incidents répétés de voitures et de camions enlisés dans les tranchées du quartier ont suscité de vives inquiétudes chez les résidents. Assez pour que plusieurs d’entre eux demandent à la Ville de Baie-D’Urfé d’organiser une consultation publique sur le sujet afin qu’elle mette en place des mesures pour sécuriser les rues.

Des panneaux installés par la Ville

Après avoir entendu à maintes reprises les doléances des résidents et pris connaissance des photos des véhicules enlisés dans les fossés, la Ville de Baie-D’Urfé a envoyé une lettre à tous les résidents des rues Sunny Acres et Lakeview le 4 février dernier, pour les informer de la mise en place de mesures temporaires. «La Ville de Baie-D’Urfé a constaté qu’un certain nombre d’incidents se sont produits depuis le début de l’hiver et […] nous allons réagir afin d’assurer la sécurité du public […] nous installerons des panneaux indiquant la présence de fossés ensevelis sous la neige afin d’éviter que les usagers croient à tort qu’il existe un accotement suffisamment large pour y stationner ou y faire une manœuvre», pouvait-on lire dans la missive de la Ville.

Les nouveaux panneaux ne sont qu’une mesure temporaire. La Ville a demandé à des experts de proposer des solutions pour rendre ces zones problématiques plus sécuritaires.

Rues étroites et dangereuses

Selon Jacques Poulin, un résident, la taille des fossés peut atteindre 13 pieds de largeur par 40 pouces de profondeur. «La rue Lakeview est très étroite, environ de 16 à 17 pieds. À plusieurs endroits, l’asphalte s’arrête à moins de 20 pouces du fossé», mentionne-t-il. Déjà, dans une lettre acheminée à la mairesse de Baie-D’Urfé, Heidi Ektvedt, le 21 octobre dernier, Jacques Poulin indiquait qu’il était devenu «périlleux de croiser d’autres véhicules et que de nombreux piétons, de tous âges, ne se sentent plus en sécurité de circuler à pied». Jacques Poulin avertissait aussi la mairesse que l’hiver venu, il y aurait un risque pour les voitures de «déborder de la chaussée» et de «tomber dans le fossé». Au début mars, les résidents des rues Lakeview et Sunny Acres estimaient à quinze le nombre de véhicules à avoir basculé dans un fossé. Parmi ce lot, en plus des voitures, on compte deux chasse-neige de la municipalité et des camions de livraison de Fedex et d’Amazon.

En réponse à la demande des citoyens concernés, les élus du conseil municipal de Baie-D’Urfé les auraient invités à participer à une consultation publique, le 14 mars dernier. Au moment où ces lignes ont été écrites, aucune réponse ou décision officielle n’avait encore été rendue par la Ville. Affaire à suivre, donc.