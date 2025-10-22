Retard dans la vidange des fosses septiques à Senneville

Le Village de Senneville informe ses résidents d’un retard dans le programme de vidange des fosses septiques prévu pour cet automne. L’entreprise Sanivac, chargée de l’opération, a annoncé un décalage d’environ deux semaines dans le calendrier initial.

Les travaux, qui se déroulent du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h, devraient être complétés d’ici le 31 octobre 2025.

La municipalité de Senneville reste en contact constant avec Sanivac pour assurer le suivi de l’avancement des travaux, assure la municipalité.

Les propriétaires et occupants sont priés de suivre les instructions reçues dans l’avis de vidange. Il est crucial de garantir un accès adéquat pour les camions de vidange, avec une largeur et une hauteur d’au moins 4,2 mètres, et une distance maximale de 40 mètres entre la fosse et le camion. De plus, un dégagement de 15 centimètres autour des couvercles est requis.

Les résidents doivent également prévoir l’excavation de la terre ou du gazon si nécessaire, et retirer tout objet se trouvant sur ou à proximité des couvercles.

