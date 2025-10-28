Coquelicots disponibles à Pointe-Claire pour le Jour du Souvenir

Dans le cadre du Jour du Souvenir, la Ville de Pointe-Claire met à disposition des citoyens des boîtes de dons pour l’achat de coquelicots. Ces boîtes, acceptant uniquement les dons en argent comptant, sont placées dans plusieurs bâtiments municipaux afin de faciliter l’accès aux coquelicots pour tous ceux qui souhaitent honorer la mémoire des anciens combattants.

Les coquelicots, symboles de mémoire et de respect envers les anciens combattants, peuvent être obtenus dans les lieux suivants: l’Aréna Bob-Birnie, la Bibliothèque publique de Pointe-Claire – Centrale, le Centre aquatique Pointe-Claire, le Centre culturel Stewart Hall, le Centre sportif Olive-Urquhart, l’Hôtel de ville, et le Bâtiment des Loisirs. Ces emplacements stratégiques permettent aux citoyens de se procurer facilement un coquelicot tout en contribuant à une cause importante.

En plus de la distribution de coquelicots, la Ville de Pointe-Claire invite ses citoyens à participer à la cérémonie du Jour du Souvenir. Cet événement se tiendra le 9 novembre à 10h30 au cénotaphe situé à l’arrière de l’hôtel de ville. La cérémonie est un moment de recueillement pour honorer les sacrifices des anciens combattants et réaffirmer l’engagement collectif à ne jamais oublier leur contribution.

