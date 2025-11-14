Il y aura une fermeture partielle du boulevard des Anciens-Combattants ce dimanche, à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour permettre la réalisation de travaux électriques aériens par Hydro-Québec.

La fermeture concerne le tronçon situé entre le 550, boulevard des Anciens-Combattants, et l’Hôpital Sainte-Anne, de 8 h à 15 h, indique la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Durant cette période, la circulation sera maintenue dans chaque direction, mais réduite à une seule voie.

Une fermeture complète de la route est également prévue entre 13 h et 14 h.

Pour assurer la sécurité des automobilistes, des piétons et des cyclistes, une signalisation temporaire, des repères visuels et des signaleurs seront déployés sur place.

Les autorités municipales invitent les citoyens et citoyennes à prévoir leurs déplacements en conséquence afin de minimiser les désagréments. En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés au 23 novembre.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.