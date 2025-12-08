Dorval lance une collecte communautaire pour soutenir les familles

La Cité de Dorval répond à l’augmentation des besoins en aide alimentaire et en produits essentiels dans la région métropolitaine en organisant une collecte communautaire. Cette initiative vise à soutenir les familles locales en difficulté.

Pour faciliter les dons, des bacs de collecte seront installés dans plusieurs bâtiments municipaux de Dorval. Les lieux choisis pour cette opération sont l’Aréna Edgar Rouleau, le Centre aquatique et communautaire Surrey, ainsi que le Centre communautaire Sarto-Desnoyers. Les dates exactes de début de la collecte seront annoncées prochainement, mais les installations sont prévues pour la mi-janvier.

Cette initiative de la Cité de Dorval s’inscrit dans un effort plus large pour répondre aux besoins croissants en aide alimentaire dans la région métropolitaine.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.