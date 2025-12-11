Le SPVM et MADD Canada s’unissent contre l’alcool au volant

Le 26 novembre, le SPVM a lancé une opération de prévention visant à lutter contre la conduite avec facultés affaiblies. Cette initiative, qui coïncide avec la période des Fêtes, a été menée à l’intersection du boulevard De Salaberry et de la rue de l’Hôtel-de-Ville à Dollard-des-Ormeaux.

L’opération a été réalisée avec le soutien des bénévoles de MADD (Mothers Against Drunk Driving) Canada et des étudiants en techniques policières du Collège John Abbott.

L’objectif principal de cette opération était de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues et de renforcer la sécurité routière. Plus de cent automobilistes ont été interpellés par les policiers présents sur les lieux.

Parmi eux, deux conducteurs ont été soumis à un test de détection pour évaluer leur aptitude à conduire. Les automobilistes jugés aptes ont reçu un cadeau symbolique offert par MADD, remis par les étudiants participants.

L’implication des participants ne s’est pas arrêtée à la simple distribution de cadeaux. Sur le chemin du retour, un étudiant a remarqué une conduite erratique et a immédiatement contacté le 911. Cette action a conduit à l’arrestation d’un conducteur pour refus de se soumettre à un test d’alcoolémie.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.