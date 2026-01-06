Location de raquettes de neige dès aujourd’hui à Senneville

Dès aujourd’hui, les amateurs de plein air peuvent profiter d’une nouvelle opportunité pour explorer les paysages enneigés de Senneville. Le centre communautaire George-McLeish mettra des raquettes de neige en location pour les résidents du village.

Les raquettes de neige seront disponibles à la location pour une durée d’une semaine. Les intéressés pourront récupérer leur paire de raquettes dès 9h le mardi et devront les retourner le lundi suivant avant 16h30. Pour garantir la disponibilité, il est impératif de réserver à l’avance via le compte Voilà!, car le nombre de paires est limité.

Profitez de l’hiver à Senneville

Cette initiative vise à encourager les habitants et les visiteurs à profiter des joies de l’hiver en plein air. Le village se trouve aux abords des plus vastes espaces verts de l’île de Montréal, côtoyant l’Arboretum Morgan, le Parc agricole du Bois-de-la-Roche et les parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et de l’Anse-à-l’Orme.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.