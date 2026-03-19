Pointe-Claire offre 550 arbres gratuits pour le Jour de la Terre

La Ville de Pointe-Claire célèbre le Jour de la Terre en offrant 550 arbres gratuits à ses résidents. Cette initiative, prévue pour le samedi 25 avril 2026, vise à promouvoir le verdissement des propriétés privées et à renforcer la canopée urbaine de la ville. Les résidents intéressés doivent s’inscrire en ligne pour bénéficier de cette offre.

Les inscriptions pour obtenir un arbre débuteront le lundi 13 avril à midi. Les 100 premiers inscrits recevront également un baril de récupération d’eau de pluie sans frais.

Pour s’inscrire, les résidents doivent se munir de leur carte MULTI. L’arbre offert devra être planté sur le territoire de Pointe-Claire.

Choisir le bon arbre

Avant de réserver, il est conseillé aux participants de consulter la liste des arbres disponibles pour choisir l’espèce qui convient le mieux à leur espace. Que le terrain soit ombragé ou en plein soleil, il est important de sélectionner un arbre adapté à l’environnement.

Pour aider dans ce choix, des spécialistes en arboriculture seront disponibles par téléphone le jeudi 9 avril, de 13h à 16h30, pour répondre aux questions des résidents.

La Ville de Pointe-Claire a aussi créé un guide de plantation pour aider les résidents à planter leur arbre correctement.

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