Les dessous de la station de pompage Craig

C’est là que les AmiEs de la Craig interviennent. Pour éviter que la station disparaisse complètement du paysage montréalais, le groupe promeut sa rénovation et sa transformation en musée. « Le but de l’exposition […] est de montrer que c’est un réseau qui mérite d’être défendu et mieux connu, et de faire quelque chose d’inusité qui serait un centre d’interprétation dans lequel on pourrait visiter les pompes et éventuellement les égouts. », explique Éliane Bélec, l’une des trois membres des AmiEs de la Craig. L’idée s’inspire d’autres musées similaires présents dans le monde, à l’instar du musée des Égouts de Paris.

Pour arriver à mettre en place ce projet de Centre d’histoire et d’interprétation de la Craig (CHIC), plusieurs étapes sont à franchir. Pour pouvoir accueillir des visiteurs, le bâtiment doit être sécurisé. Il est, pour le moment, trop dangereux. La station a aussi besoin d’être désenclavée pour faciliter l’accès. Un comité de travail a été formé avec plusieurs intervenants de la Ville, qui représentent le patrimoine, l’urbanisme et la culture, afin de discuter de l’avenir de la station.