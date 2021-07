Marché Solidaire Sauvé, fruits et légumes pour tous

Si vous passez un jour devant la station Sauvé, vous y verrez sûrement un tout petit marché. Avec sa structure et ses étalages extérieurs, le Marché Solidaire Sauvé propose de juin à novembre des fruits, légumes, pains et autres nourritures et boissons locales à des prix raisonnables.

Régi par l’organisme à but non lucratif Le Marché Ahuntsic-Cartierville, il a été créé dans le but d’offrir aux habitants du quartier des produits rares. L’organisme veut aussi aider les familles à faibles revenus à avoir accès à ces produits.

«[Les employés] sont très gentils, notez-le bien dans votre article! », s’exclame une cliente du Marché Solidaire Sauvé, alors qu’elle déposait une boîte de six œufs dans son sac. Cela fait plusieurs années que cette habitante du quartier se rend régulièrement à cet endroit.

Comme la plupart des clients, employés et bénévoles, elle a découvert le marché par hasard, en sortant du métro.

C’est vrai qu’il est difficile de ne pas le voir, ce marché situé à l’angle de la rue Berri et de la rue Sauvé. À l’extérieur, on découvre les étalages de fruits et légumes importés par les agriculteurs des alentours de Montréal. En ce mercredi de juillet, les fraises et les cerises étaient à l’honneur.

Le marché est né d’une initiative citoyenne. « Il n’y a pas beaucoup d’épicerie à Ahuntsic, c’est vraiment un problème. […] C’est les gens du quartier qui voulaient qu’il y ait une offre alimentaire plus accessible. », indique une des employées, Gabrielle Lorimier-Dugas.

« On a commencé avec fruits, légumes et pain. Chaque année, la variété de produits grossit de plus en plus […]. Maintenant on est presque devenue une mini épicerie. », explique une des bénévoles, Nicole Hughes. Cela fait cinq ans que cette dernière s’implique plusieurs jours par semaine au Marché Solidaire Sauvé.

Pour cette ancienne travailleuse alimentaire en CHSLD, l’implication citoyenne est particulièrement importante pour la survie du marché, et aussi pour aider les familles moins aisées à se procurer des produits frais et locaux.

Aider les familles dans le besoin

Pour soutenir les ménages moins riches, Le Marché Ahuntsic-Cartierville a mis en place un système de carte prépayée, avec l’aide d’organismes sociaux tels que Le Service de Nutrition et d’Action Communautaire (SNAC) ou le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA).

« Une personne seule va recevoir 25 $ pendant quatre mois […], une famille de deux personnes va recevoir 50 $, une famille de trois personnes et plus va recevoir 100 $. », précise la coordonnatrice du Marché Ahuntsic-Cartierville, Tania Sharkey. « C’est vraiment un beau projet qui nous aide à toucher les gens dans le besoin et encourager l’économie locale. ». Elle ajoute que le marché ne garde aucun profit, tous les revenus sont réutilisés pour les projets de l’organisme ou les aides aux familles.

En plus du Marché Solidaire Sauvé, l’organisme propose un marché mobile qui se déplace dans l’arrondissement pour vendre les fruits et légumes. Les fins de semaine, les habitants peuvent aussi profiter des deux marchés publics d’été, un à Ahuntsic et l’autre à Cartierville. Ils proposent un plus grand nombre d’étalages et de produits.

Dans le futur, le Marché Solidaire Sauvé souhaiterait devenir permanent. Pour cela, une structure doit être mise en place pour l’hiver. Le second projet prendrait la forme d’une camionnette écoresponsable qui couvrirait un plus grand secteur dans l’arrondissement. Pour éviter les pertes, les invendus seront partagés aux associations de quartier.