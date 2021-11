La piétonnisation des rues pendant l’été majoritairement bien accueillie

Pendant l’été 2021, la Ville de Montréal a mis en place un sondage auprès des usagers et des commerçants afin de connaître leur avis sur la piétonnisation de 12 rues, dont la rue Bernard à Outremont. Les résultats montrent que la majorité des répondants semblent satisfaits des effets de cette piétonnisation.

La pandémie de COVID-19 et le besoin de distanciation social auront eu un impact direct sur l’aménagement de Montréal. En 2020, plusieurs rues avaient été fermées à la circulation pendant l’été. Une expérience réitérée en 2021, mais cette fois avec plus de budget ainsi que la piétonnisation de 12 rues. Certaines artères pourraient devenir piétonnes toute l’année durant, à l’instar de l’avenue Bernard.

Entre juillet et septembre, la Ville de Montréal a sondé en ligne et sur place des usagers et des commerçants, afin de connaître l’avis des citoyens. Dans l’ensemble, les citoyens ont répondu fréquenter plus souvent et plus longtemps les artères piétonnes. Et la grande majorité se dit favorable à la piétonnisation des rues commerciales de Montréal (93,8 % des sondés sur la rue et 86,3 % des sondés en ligne). Les deux principales raisons sont l’ambiance et l’animation urbaine, ainsi que le plaisir de s’y promener plus librement.

Par contre, 49,2 % des utilisateurs non favorables à la piétonnisation des rues commerciales dénoncent la difficulté d’accès en voiture aux commerces. 32,2 % d’entre eux critiquent le comportement inapproprié de la part des cyclistes et des aides à la mobilité électrique.

Au niveau des commerçants, la satisfaction est plus mitigée. Son niveau est d’environ de 6/10 de moyenne pour les commerces, et 7,4/10 pour les bars et restaurants. La satisfaction change selon les rues, Bernard et Duluth ont respectivement une moyenne de 7,9 et 8, tandis que Masson a une moyenne de 3,7.

Toutefois, 73 % des commerçants sont favorable à un retour de la piétonnisation, mais pour plusieurs d’entre eux quelques changements devraient être apportés pour les prochaines années.