Municipales: les Montréalais font leur liste de souhaits

Dix acteurs importants de la scène montréalaise ont partagé avec nous leurs demandes pour le prochain maire de la métropole. Oui, leur liste de souhaits est longue.

Pierre Thibault

Président et co-fondateur de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ)

Souhait : l’aménagement de nouvelles voies piétonnes durant l’été

«En vue de la reprise économique qui suivra cette crise sanitaire, j’aimerais que la mairie s’engage à conserver et à développer davantage les axes piétonniers durant la période estivale à Montréal, sachant que cette initiative a contribué au sauvetage de plusieurs PME de l’industrie de la restauration et des bars à Montréal en 2020-2021.»

Anastasia Marcelin

Directrice de la Ligue des noirs nouvelle génération

Souhait : plus de noirs nommés à des postes de direction

«À quand un chef de la police noir à Montréal? Il y a de plus en plus de policiers noirs, oui, mais ils n’ont pas de pouvoir. On aimerait voir plus de Noirs dans des postes décisifs, pour être entendus.»

Fabienne Colas

Actrice, réalisatrice, productrice, présidente fondatrice du Festival du Film Black de Montréal

Souhait : plus d’investissements dans les festivals

«Les festivals et événements sont les poumons touristique et économique de Montréal. Un budget hautement bonifié et pluriannuel permettrait aux festivals – surtout ceux de la diversité – de planifier à long terme, d’innover encore plus, de créer plus d’emplois et d’avoir plus de retombées économiques. Montréal gagnera au change et ne sera que plus vibrante, avec un plus grand impact social, culturel et économique.»

Nicolas Duvernois

Président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs

Souhait : une ville plus propre

«Depuis plusieurs années, j’ai tristement vu la “propreté” de Montréal se détériorer grandement. Les poubelles débordent, les ruelles, et bien souvent les rues, sont jonchées de détritus de toutes sortes, sans parler des bassins d’eau des parcs, qui sont vaseux et nauséabonds… Quelles actions précises et concrètes allez-vous prendre afin de redonner à Montréal le lustre qu’elle mérite?»

Karine Joncas

Créatrice de soins de beauté

Souhait: une politique claire sur le rayonnement de Montréal à l’étranger

«J’aimerais savoir quels sont vos projets pour rehausser l’image de marque de la rue Chabanel et faire rayonner Montréal à l’international, comme plaque tournante de la mode, au même titre que Toronto et New York?»

Madeleine Arcand et Maxime Morin

Cofondatrices de la marque de vêtements écoresponsables Rose Buddha

Souhait : plus de subventions aux artisans et créateurs de mode

«Durant les 20 dernières années, les métiers de la couture sont pratiquement disparus de Montréal. Nous aimerions revaloriser les artisans et designers de mode et, par le fait même, nous redonner l’autonomie, l’indépendance de production. C’est durant le pire de la pandémie qu’on s’est rendu compte qu’on avait perdu beaucoup de travailleurs de la mode et qu’on était dépendants des autres pays pour la production de masques et de chemises de protection. Nous demandons de mettre en place une subvention pour recruter et former une main-d’œuvre qualifiée afin de refaire de Montréal une réelle capitale de la mode (verte) et de permettre aux Québécois de se libérer de leur dépendance à la fabrication à l’étranger.»

Maxime Vandal et Richard Ouellette

Cofondateurs de la firme d’architecture et de design Les Ensembliers

Souhait : une politique d’urbanisme pour les logements sociaux

«Oui au logement social inclusif, mais pas à n’importe quel prix… À quand une réelle politique d’architecture pour ce type de projet qui détruit la beauté de nos quartiers? Et à quand une réelle politique pour soutenir les ateliers d’artisans en milieu urbain, comme ça se fait ailleurs? On voit une migration importante à cause de l’embourgeoisement des quartiers.»

Paul Toussaint

Chef propriétaire des restaurants Kamúy et Chef Paul Toussaint (Time Out Market)

Souhait : plus d’investissements dans le secteur touristique

«Montréal: ville culturelle, cosmopolite et culinaire. Quel est votre plan, votre prévision touristique pour nous? Pouvons-nous encore travailler sur de nouveaux projets ou comptez-vous simplement continuer à subvenir à nos besoins?»

Dominic Gagnon

CEO Connect&GO

Souhait : un plan de relance touristique ambitieux

«Plus que jamais, les citoyens, mais aussi les commerçants, ont besoin de voir un plan ambitieux de reprise de l’industrie touristique et du divertissement local. J’espère sincèrement que le prochain maire de Montréal n’oubliera pas cette industrie qui a été l’une des plus affectées par la crise sanitaire et qu’il aura envie de redonner à la métropole son énergie d’avant.»

Judith Fetzer

Présidente et cofondatrice de Cook it

Souhait : un service de livraison abordable et rapide au service des commerçants montréalais

«Serait-ce possible de faire de Montréal un hub de l’économie 2.0? Montréal pourrait faciliter les livraisons rapides permettant aux petits commerçants montréalais de vendre également aux gens plus éloignés et ainsi concurrencer les géants étrangers de la livraison. Et concernant le dernier kilomètre, serait-ce possible d’ouvrir la discussion et de rassembler les parties prenantes pour réfléchir à son électrification?»