Cinq expériences numériques immersives pour découvrir Montréal

Découvrir l’histoire, les différentes cultures et même la végétation de Montréal peut maintenant se faire avec les yeux rivés sur son téléphone!

Cinq nouvelles applications, qui proposent cinq parcours différents, offrent une expérience immersive unique conçue par des entreprises créatives d’ici. Dépêchez-vous pour en profiter, ces œuvres numériques sont offertes gratuitement jusqu’au 11 janvier 2021.

Réputée pour attirer de gros joueurs dans le domaine des jeux vidéo, la métropole se présentera à vous sous un tout nouvel angle avec «le Court-circuit de GrosJoueurs». C’est une balade dans l’histoire du jeu vidéo sous forme d’un parcours à énigmes qui vous fera découvrir pourquoi des entreprises de jeu vidéo ont choisi le Mile-End, la Petite-Italie et le Mile-Ex.

Les personnages emblématiques de Montréal n’auront plus aucun secret pour vous après le parcours en réalité augmentée «Échelles humaines: Montréal en personnages marquants» des créateurs Dpt. Un poète, un propriétaire de club, un immigrant et une intervenante communautaire exposent comment ils ont façonné leur quartier. On ne vous en dit pas plus.

Explorer la nature… avec son téléphone? Évidemment! Grâce au jeu en réalité augmentée «Il était une fois…la biodiversité à Montréal: une nature près de chez soi» des créateurs de OHRIZON, vous saurez comment agir concrètement pour protéger l’environnement. Ruelles vertes et arbres centenaires au menu!

«MTL EXPLORE: un voyage multiculturel» est un projet comprenant trois parcours culturels qui vous transportent en Chine, en France et en Italie à travers l’héritage de ces pays au sein de quartiers montréalais. Parions que le Quartier chinois, la Petite-Italie, et peut-être le Plateau seront sur la carte! Les créateurs : Happy Hotels.

Et pourquoi ne pas finir la journée avec «PAUSE MTL : un moment de détente musicale au parc». Produit par Ekumen, l’application propose une balade au parc Frédéric-Back au rythme de dix artistes de la scène musicale montréalaise ambient-électro. Du bonbon.

Notons que ces projets emballants ont été financés grâce à l’entente Réflexe Montréal.

Cette fois, on ne vous blâmera pas de vous balader les yeux collés à votre écran!

Le Court-circuit de GrosJoueurs: GrosJoueurs

Échelles humaines : Dpt

Il était une fois… la biodiversité à Montréal : OHRIZON

PAUSE MTL : Ekumen

MTL EXPLORE : Happy Hotels