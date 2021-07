Un autre poids lourd de l’industrie du jeu vidéo s’installera à Montréal

Alors que plusieurs poids lourds du jeu vidéo tels qu’Ubisoft et Electronic Arts sont déjà installés à Montréal, la métropole verra bientôt un autre joueur important de l’industrie s’installer sur son territoire. L’entreprise TiMi Studio Group, une filiale de Tencent Games, qui a notamment conçu Call of Duty: Mobile, Honor of Kings, y ouvrira bientôt une nouvelle filiale. Le groupe prévoit notamment y créer un «jeu AAA multiplateformes à monde ouvert».

La filiale TiMi Montréal «profitera d’une liberté de création complète et prévoit accroître la taille de son équipe d’ici la fin de l’année», apprend-t-on dans un communiqué publié lundi.

On ignore toutefois combien de nouveaux emplois seront créés, à quel moment la filiale ouvrira ses portes et quel est le montant de l’investissement nécessaire à sa création.

«Nous ne cherchons pas à produire un travail à petit budget, explique Vincent Gao, responsable du développement mondial pour TiMi Studio Group. Montréal dispose d’une main-d’oeuvre diversifiée et avant-gardiste capable de créer des expériences AAA à grande échelle. Notre priorité consiste à mettre en place des plateformes pour consoles et ordinateurs de la plus grande qualité, et ensuite permettre aux utilisateurs du monde entier de jouer comme ils le souhaitent, sur la plateforme de leur choix».

Pour assurer la croissance du bassin de talents locaux, la filiale dit vouloir s’engager à collaborer avec des universités et organismes locaux comme Montréal International.

TiMi Studio Group possède également des studios de Los Angeles et Seattle. Alors que TiMi Montréal et TiMi Seattle ont le mandat de concevoir des jeux vidéo, TiMi Los Angeles sert de centre de gestion et d’exploitation pour soutenir le développement des activités en Amérique du Nord.

Montréal, plaque tournante du jeu vidéo

Avec ses quelques 200 studios et 15 000 travailleurs avec des compétences en jeu vidéo, Montréal est le 1er centre de production de jeux vidéo au Canada et 5e au monde selon Montréal International.

Organisme visant à attirer investissements étrangers, organisations internationales et entrepreneurs, Montréal International a soutenu l’ouverture de TiMi Montréal.

«La décision de TiMi de s’établir à Montréal renforce la position de la métropole en tant que pôle mondial de premier plan en conception de jeux vidéo. Elle a le potentiel d’attirer les meilleurs talents pour faire croître notre écosystème en jeux vidéo, ce qui va de pair avec nos efforts de promotion, tant auprès des travailleurs internationaux que des investisseurs», explique le président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet.

Depuis le début de l’année, Montréal International a accompagné huit projets d’implantation ou d’expansion de jeux vidéo dans la métropole. Ces projets ont généré investissements de 495 M$.

Selon la Guilde du jeu vidéo du Québec, Montréal a la plus grande concentration de filières internationales de studios de conception de jeux vidéo, notamment en raison de la qualité de sa main-d’oeuvre et de l’écosystème qu’elle offre. L’industrie du jeu vidéo génèrerait des retombées annuelles d’un millard de dollars au Québec selon la Guilde.