Un REV sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine

La Ville de Montréal a annoncé le 2 novembre dernier l’aménagement d’un réseau express vélo (REV) sur la piste cyclable du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Outremont.

La piste sera prolongée à l’Ouest et les intersections seront sécurisées, notamment celle des avenues du Parc et du Mont-Royal.

Cette annonce a été faite dans le cadre du dévoilement du plan Vision Vélo 2023-2027 de la Ville de Montréal, qui prévoit l’ajout de plus de 200 km de nouvelles voies de pistes cyclables.

«Ce prolongement s’inscrit en lien avec le Plan directeur de mobilité durable et sécuritaire de l’arrondissement sur lequel nous travaillons actuellement avec l’équipe», déclare le maire d’Outremont, Laurent Desbois.

Notons que le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire d’Outremont, prévu pour la fin de l’année 2023, vise à bonifier l’offre de mobilité dans l’arrondissement et à sécuriser les déplacements à pied et à vélo. Il inclut un grand projet de développement du réseau cyclable, composé d’aménagements permanents et sécuritaires pour les cyclistes.