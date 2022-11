Plus de 200km de nouvelles voies cyclables sécurisées ajoutées d’ici 2027

De gauche à droite: la directrice régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, la Dre Mylène Drouin, – La responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif, Sophie Mauzerolle, et la conseillère associée à la mobilité active au sein du comité exécutif, Marianne Giguère, la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani et la , directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon

Plus de 200 kilomètres de voies cyclables s’ajouteront au réseau de Montréal d’ici 2027. Parmi elles, on compte trois nouveaux tronçons du Réseau express vélo (REV) sur Jean-Talon, Henri-Bourassa et Lacordaire. C’est ce qui a été dévoilé dans le cadre du plan Vision Vélo 2023-2027 de la Ville.

S’ajoute à cela une trentaine de projets multiarrondissements qui toucheront 17 des 19 arrondissements de Montréal. Dans le cadre de ceux-ci, les infrastructures existantes pourront être mises à jour et de nouvelles voies cyclables ajoutées. Les arrondissements d’Anjou et de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève ne figurent pas sur la liste.

Chaque année, 30M$ de capital seront injectés annuellement dans ce plan en plus de 1 M$ provenant du budget de fonctionnement. Le déploiement de ces nouveaux axes cyclables vient répondre à une demande pour plus de connectivité entre les arrondissements.

«C’est la planification vélo la plus achevée qui a été fait par la Ville de Montréal, explique la responsable de la mobilité au sein du comité exécutif, Sophie Mauzerolle. On veut offrir de la prévisibilité à la population et à nos partenaires, on voit le stress que la fermeture de la moitié du tunnel a pu occasionner on sait que les gens veulent s’avoir ce qui s’en vient pour ne pas être pris par surprise».

Parmi les réaménagements notables se retrouvent la mise à niveau et le prolongement de la piste cyclable Côte-Sainte-Catherine afin de sécuriser l’intersection du Parc et Mont-Royal, tristement connue pour sa dangerosité. La Ville s’est engagée à compléter l’ensemble de ce plan d’ici 2027.

Carte du réseau planifié de la Vision Vélo 2023-2027; Crédit: Ville de Montréal

Pour Sophie Mauzerolle, le développement des voies cyclables sécurisées bénéficie autant aux vélos qu’aux piétons et aux commerçants. Elle s’est servie de l’exemple du REV sur Saint-Denis où le taux de commerces a augmenté depuis son inauguration.

La directrice régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, la Dre Mylène Drouin salue l’annonce de la Ville. Elle qui avait recommandé des mesures pour augmenter l’équité territoriale et plus de voies cyclables dans les quartiers défavorisés a souligné «un nouveau paradigme» qui se serait installé à la Ville depuis plusieurs années.

Depuis le début de l’année, la Ville de Montréal a enregistré une augmentation de 20% des déplacements en vélo soit plus de 12 millions de passages depuis le début de l’année.

Un plan salué par l’opposition

L’opposition officielle à l’Hôtel de Ville accueille positivement la Vision vélo 2023-2027. La porte-parole de l’Opposition officielle en matière de transports actifs, Alba Zuniga Ramos réitère cependant l’importance d’une transparence de la Ville à l’égard des citoyens.

«Nous saluons les nouveaux axes cyclables de la Vision vélo 2023-2027, particulièrement la véloroute dans l’axe du REM de l’Ouest. Il s’agit d’une demande portée par les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent depuis plusieurs années, dit-elle par voie de communiqué. Nous espérons que l’administration a tiré des leçons du rapport de l’Ombudsman de l’été 2020 entourant la coordination de l’aménagement des VAS et du REV et qu’elle soit à l’écoute des préoccupations».

Bien qu’aucun projet n’ait été annoncé comme prioritaire par la Ville, pour le directeur général de Vélo Québec, Jean-François, une des choses les plus importantes reste de relier les quartiers qui n’ont pas de lien cyclable. Il nomme ainsi Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Michel ou Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en saluant l’équité territoriale de ce plan.

«Je pense que c’est un plan dont le niveau d’ambition est adéquat, dit-il. En nombre de kilomètres, ça peut paraitre petit, mais ce sont des kilomètres de qualité et c’est ce dont on a besoin, des infrastructures sécuritaires».

Quelques mesures de la Vision vélo 2023-2027 :



● L’aménagement du REV Jean-Talon;

● L’aménagement du REV Henri-Bourassa;

● L’aménagement du REV Lacordaire;

● La mise à niveau et le prolongement la piste cyclable Côte-Sainte-Catherine permettant la sécurisation de l’intersection du Parc et Mont-Royal;

● Le réaménagement de la piste de la Commune, entre Berri et Saint-Laurent, pour

améliorer la cohabitation avec les piétons;

● La création d’une piste cyclable sur la rue Hochelaga, qui reliera Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie;

● L’ajout de pistes cyclables sur Prieur et Charleroi, qui relieront Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord;

● L’aménagement, dans l’Ouest-de-l’île, de la branche Sainte-Anne-de-Bellevue et de la branche Deux-Montagnes de la véloroute, dans l’axe du REM de l’Ouest.