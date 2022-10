Une première clinique pour traiter la COVID-19 longue à Montréal

La première clinique montréalaise consacrée au traitement du syndrome de la COVID-19 longue et de la maladie de Lyme chronique ouvre aujourd’hui ses portes à l’Hôpital général juif, dans le quartier Côte-des-Neiges.

«La recherche et les connaissances au sujet du traitement [de la COVID-19 longue] sont émergentes et évoluent rapidement. En ouvrant ce centre de référence, notre objectif est de prodiguer aux patients des soins de pointe tout en rehaussant notre compréhension de la maladie», note un porte-parole du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, par communiqué.

La clinique multidisciplinaire rassemble des infirmières, des médecins spécialistes et des professionnels paramédicaux, notamment des physiothérapeutes et des travailleurs sociaux, qui offrent des services médicaux et de réadaptation en personne et virtuellement. Il s’agit d’un projet pilote d’une durée de trois ans.

Bien que la plupart des personnes infectées par la COVID-19 se rétablissent après quelques semaines, certaines, même celles qui ont eu une affection bénigne, peuvent présenter des symptômes persistants pendant longtemps. Ces symptômes peuvent être invalidants, et rendre difficile l’exécution des activités quotidiennes ou le retour au travail ou aux études. Dr Karl Weiss, chef de la Division des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif

Qui est admissible?

La clinique spécialisée ne traite que les patients âgés de 18 ans ou plus. La prise d’un rendez-vous est nécessaire, tout comme la référence d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée.

Pour être admissibles au traitement de la COVID-19 longue, ils devront avoir eu un diagnostic de COVID-19 par un test PCR de dépistage ou par un professionnel des soins de santé, et présenter de nouveaux symptômes qui n’étaient pas présents avant l’infection et qui persistent depuis au moins 12 semaines.

De manière similaire, pour avoir accès au traitement de la maladie de Lyme chronique, les patients devront présenter des symptômes qui perdurent après la fin du traitement initial de cette infection.