Agenda communautaire du 13 mai 2019

Assemblée Générale Annuelle de l’AQDR Pointe-de-l’Île de Montréal, le 15 mai

L’Association de défense des droits des personnes retraitées et prétraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 15 mai 2019 à 13 h 15, au Centre communautaire de RDP (9140, boul. Perras). Cette assemblée sera précédée d’une conférence intitulée Plan de lutte à la maltraitance envers les personnes aînées des communautés culturelles offerte par l’AQDR-PDÎ et animée par Mme Louise Buzit-Beaulieu, coordonnatrice nationale des Communautés culturelles, qui débutera à 10 h. Réservation au 514 643-0930.

Grande vente de garage collective le 18 mai

Le samedi 18 mai, de 9:30 à 16:00, le Club de patinage artistique de Pointe-aux-Trembles, en collaboration avec le Club de patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles organisera une méga vente de garage de quartier dans le stationnement de l’Aréna Rodrigue-Gilbert (1515 Boul. du Tricentenaire). Tables en location au prix de 25$ (spécial : 2 tables pour 40$ | 3 tables pour 55$). Possibilité de réservation de tables en ligne : http://ventedegarage.cpapat.org ou par téléphone au (514)642-0889 ainsi que par courriel au info@cpapat.org.

Concert-bénéfice pour la Paroisse Saint-Enfant-Jésus le 24 mai

« Pour l’amour de la musique » est un concert-bénéfice pour la Paroisse Saint-Enfant-Jésus, vendredi le 24 mai 2019 à 19h00. Pot-pourri d’oeuvres musicales de plusieurs genres, comme la musique classique, pop, chanson française et plus. Verre de vin pour chacun à 19h00 et concert à 19h30. Tirage de très beaux prix. Billets : 514-645-9822 poste 221; au bureau de la Paroisse, et à la porte. 20$ Adultes 15$ Étudiants. Nos artistes vedettes incluent Richard-Nicolas Villeneuve, le collectif d’artistes Musallica et la chorale de la SOBAM.

Diner spaguetti d’Action Secours Vie d’Espoir, le 27 mai

Action Secours Vie d’Espoir situé au 35 rue Marien à Montréal-Est, vous invite à son traditionnel dîner-spaghetti. L’événement, commandité par Tomate Basilic, aura lieu lundi le 27 mai 2019 entre 11h30 et 13h30, au coût de 15$ tout inclus. Livraison pour entreprises (groupe de 5 personnes et plus) secteurs de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles seulement. Au-delà de 200 personnes y participent, places limitées. Préférable de réserver : 514-564-5295 ou par courriel asve@viedespoir.com »

Période d’inscription à Un Mondalire pour la session de septembre

Un Mondalire est là pour t’aider à rafraîchir tes connaissances scolaires et améliorer tes chances de réussite aux tests de développement général (TDG) et aux tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS). Appelle-nous dès maintenant pour t’inscrire ou pour plus d’informations. 514 640-9228 C’est gratuit !

» Camp-T-ados, on a ce qu’il faut! » à Roussin

Saviez-vous que le Camp De Jour Roussin offre des activités pour les 12-16 ans cet été. Tu as envie de « chiller », mais tu trouves le temps long à la maison, ? Le Camp Ado a tout pour toi! Laser Tag, Vieux-Port, Centre des sciences, La Ronde, plus… Une nuit au Centre Roussin remplie d’activités hors de l’ordinaire. Fous rires garantis! (C’est quand même mieux que de faire du ménage) Psst : Oublie pas de dire à tes parents de t’inscrire. 514 645-4519 | www. fb.com/CDJRoussin

Atelier « Des dettes ? Des solutions! » 22 mai et 4 juin

Vous avez des dettes et du retard dans vos paiements, vos cartes de crédits se remplissent? Venez participer à un atelier de solutions aux dettes pour reprendre en main votre situation financière, connaître vos droits, vos recours et trouver des solutions adaptées. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca. Où? ACEF de l’Est, au 5955 rue de Marseille (Métro Cadillac) Le mercredi 22 mai de 9h30 à 12h et le mardi 4 juin de 18h30 à 21h.

Bénévoles recherchés à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Prochaines rencontres d’information, Jeudi 2 mai 2019 (13h30 à 15h00) ou Mercredi 8 mai 2019 (13h30 à 15h00). Inscription à l’avance obligatoire. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1

Cours « Faire son budget », les 14 et 21 mai

Ce cours vous permettra d’approfondir les notions de santé financière, d’apprendre à planifier et à établir avec simplicité un budget adapté à votre réalité. Tarifs : 30$/pers. – 50$/couple. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca Où : ACEF de l’Est, 5955, rue de Marseille (Métro Cadillac) Les mardis 14 et 21 mai de 18h30 à 21h00

Badminton Récréatif à Roussin

Venez jouer au badminton en bonne compagnie avec les Volants d’Or. Une équipe de bénévoles et 6 terrains sont disponibles. Le jeu en double est obligatoire. Les équipes sont formées sur place. Raquette et tenue sportive requises. Minimum d’expérience requis. Les mardis et vendredis de 11h à 15h au Centre Roussin, 12 125, Notre-Dame. Gratuit avec la carte des ainés (50 ans et +) Carte des ainés 50$ par année. Un premier essai est gratuit. Info : 514 645-4519, volantsdor@hotmail.com

Chauffeurs bénévoles recherchés

L’Association Bénévole Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est œuvre depuis 40 ans dans le secteur en offrant du transport accompagnement auprès des ainés demeurant à domicile. Nous avons un besoin urgent de bénévoles afin de pouvoir offrir ce transport aux ainés du secteur. Vous avez du temps à donner afin d’aider des ainés? Votre implication améliorera la qualité de vie de ses ainés! Faites la différence en nous téléphonant, au 514-645-1264

Groupe de soutien : anxiété

G.E.M.E. offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles au 13 926 rue Notre-Dame Est, salle 73, les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou www.groupegeme.com

À la recherche d’un emploi?

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 10 h, une séance pour vous aider dans vos recherche d’emploi et vous présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Service offert aux résidents de l’Est de Montréal et qui s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200. Inscription : 514 494-2606, poste 228 // pmemtl.com/est.

De l’aide pour les devoirs et leçons

Les devoirs et leçons… difficile d’en venir à bout? Vous pouvez y arriver! Le programme Accompagnement Familial de l’organisme Je Réussis est un service offert gratuitement aux familles d’élèves de la 1ère à la 4e année du primaire, dans les secteurs de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Un(e) intervenant(e) se déplace à votre domicile dans le but de vous outiller dans votre rôle de parent et d’outiller votre enfant dans son rôle d’élève. Pour s’inscrire, il suffit d’un appel ! 514-645-0845

Formation pour obtenir préalables en vue d’un DEP

Tu veux faire un DEP ? Viens suivre notre formation afin d’obtenir tes préalables. Un Mondalire est là pour t’aider à rafraîchir tes connaissances et améliorer tes chances de réussite aux tests de développement général (TDG) et aux tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS). La prochaine session commence le 25 mars. Appelle-nous dès maintenant pour t’inscrire ou pour plus d’informations. C’est gratuit !! 514 640-9228

Groupes pour parents et amis d’alcooliques

Les Groupes Familiaux Al-Anon forment une fraternité de parents et d’amis d’alcooliques qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs. Si vous recherchez une solution aux problèmes qui résultent du fait de vivre ou d’avoir vécu auprès d’une personne alcoolique, nous pouvons vous aider. Venez rencontrer le Groupe Réparation qui se réunit tous les mercredis soir à 20 h au Centre Communautaire Roussin – local 247.’’Site internet: al-anon-montreal.org’’

Groupe d’achats aux Habitations Séguin

Vous habitez Pointe-Aux-Trembles, et trouvez que votre épicerie coûte cher ? Rejoignez le groupe d’achat Panier Futé des Habitations Séguin (13687 rue Forsyth, Pointe-aux-Trembles), qui veut mutualiser les commandes d’épicerie afin d’avoir les aliments à prix réduit. Les commandes sont envoyées le premier ou deuxième samedi du mois, et la livraison est prévue le jeudi suivant pour 17 h. Ouvert à tous les résidents de Pointe-aux-Trembles. L’inscription par téléphone est obligatoire 514 608-8470.

Les choristes de la Pointe-de-l’Île recrutent

Groupe de joyeux retraités qui aimons chanter, dont le répertoire est surtout populaire et en français. Il suffit d’avoir une voix juste et un peu d’oreille. Nous présentons deux concerts par année – à Noël et au printemps. Gratuit avec la «carte rouge» du Centre Roussin (70 $) qui donne accès à plusieurs autres activités. Nos pratiques ont lieu les lundis de 13 h à 15 h 30, au Centre Roussin, local 169. Pour info : Louise Trudel 514-642-2219 et Johanne Beaulieu 514-498-7444