Afin de célébrer la venue de la 29e édition de la Fête famille Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, le comité organisateur invite les résidents à un pique-nique lors de la Journée Bienvenue familles.

Ce sera l’occasion pour les partenaires et les commanditaires de lever leur verre au futur succès de l’édition 2019, qui se tiendra le premier juin.

L’événement, qui attire plus de 2000 participants chaque année, offrira un nouveau volet en soirée. Dès 19 heures, les familles seront invitées à une séance de cinéma en plein air, avec du pop-corn gratuit et de l’animation. Un food truck sera aussi en service sur le site.

Les activités de jour se dérouleront de 10h à 15h, avec des kiosques, de l’animation et des spectacles. Des structures gonflables seront à la disposition des enfants en plus d’une tour d’escalade, d’un trampoline et de tag à l’arc. Un espace de détente sera aussi déployé, avec des beans bags et des jeux géants.

La Journée Bienvenue se tient le 15 mai au parc Clémentine-de-la-Rousselière, entre 11h30 et 13h. La Fête famille ME/PAT a lieu le premier juin dès 10h au parc de l’école secondaire Daniel-Johnson, dans le gymnase de l’école en cas d’intempéries.

Pour plus d’infos

514 640-6741 #428

com.crp@mainbourg.org