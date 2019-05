La fête au moulin tout l’été

Pour le 300e anniversaire du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles, plusieurs partenaires financiers organisent des festivités pour toute la saison estivale. Des activités spéciales prendront place au parc du même nom, comme une fin de semaine de reconstitution à saveur historique et un rallye patrimonial animé explorant la vie commerciale d’antan à aujourd’hui.

Patrimoine Canada, l’arrondissement de Pointe-aux-Tremble-Rivière-des-Prairies, l’Atelier d’histoire de la PAT ainsi que les commerçants du secteur s’unissent pour offrir aux résidents un été à thématique historique.

Les Productions Oyez Oyez! animeront la journée de lancement des festivités, le 9 juin, avec l’activité «Le Seigneur et le moulin». Ils offrent une immersion ludique dans le régime seigneurial de la Nouvelle-France, avec la présence de comédiens, musiciens et conteurs. Des conférences et ateliers interactifs seront présentés gratuitement.

Les samedis 29 juin et 20 juillet, un rallye patrimonial est proposé en compagnie de comédiens, afin de découvrir des trésors patrimoniaux du Vieux-Pointe-aux-Trembles jusqu’au moulin, en passant par la Maison du citoyen.

Une troupe de reconstituteurs historiques, Les Habitants de la Nouvelle-France, installeront leur campement pendant la fin de semaine du 9 août, afin de faire vivre au public un voyage immersif dans une Nouvelle-France imaginée. S’inspirant des connaissances historiques actuelles sur cette période d’avant la Conquête anglaise, ils présenteront des activités de la vie quotidienne. Des personnages comme le coureur des bois, l’aubergiste et le forgeron partageront leur connaissance.

S’approprier le moulin

Les bénéfices du partage de la connaissance historique entourant le moulin sont multiples, selon le conservateur de l’Atelier d’histoire, Claude Belzil, comme la découverte de «comment les choses se faisaient avant». «Si jamais on manquait d’électricité et qu’il n’y avait plus d’électronique, il faudrait revenir au moulin à vent», rigole-t-il.

«À terme, les gens vont s’approprier ce bien patrimonial là. Ça leur appartient, historiquement, et s’ils se l’approprient, ils vont le respecter.» — Claude Belzil, conservateur à l’Atelier d’histoire de la PAT

Pour lui, informer la jeunesse sur le rôle qu’a eu le moulin dans leur quartier peut créer des actions aussi simples que d’aider à prévenir le vandalisme. «Le parc est ouvert au public, il leur appartient, le moulin fait partie de leur paysage normal. Pour moi, c’est la porte d’entrée à PAT», explique-t-il, avec une fierté contagieuse.

La fête de clôture se déroulera le 31 août dans une ambiance teintée de danse et de musique traditionnelle.