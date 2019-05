BIXI roulera enfin à Pointe-aux-Trembles

Les vélos en libre-service BIXI seront accessibles à Pointe-aux-Trembles dès la semaine du 10 juin, alors que l’on procédera à l’installation des quatre premières stations de l’arrondissement.

La Place du Village de la Pointe-aux-Trembles, point d’embarquement de la navette fluviale qui sera en service le 17 juin, accueillera une partie des vélos qui seront répartis sur le territoire. Une autre station se trouvera peu plus haut sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, à l’intersection de la rue René-Lévesque.

Les deux autres points de service seront implantés sur le boulevard du Tricentenaire, dont l’un à l’angle de la rue Victoria. L’autre sera situé à proximité de la maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles, près de l’intersection de la rue de Montigny, où se trouvent également l’aréna Rodrigue-Gilbert et l’école secondaire Daniel-Johnson.

« L’entente conclue entre BIXI Montréal et l’arrondissement permettra aux citoyens de profiter de ce service un an plus tôt que prévu, se réjouit la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois. Et ce n’est qu’un début, car l’objectif est que le service s’étende à l’ensemble de l’arrondissement dans les prochaines années. »

Le dossier sera soumis à la prochaine séance du comité exécutif de la Ville de Montréal.

L’impact de la navette

Mme Bourgeois affirme vouloir profiter de l’arrivée de la navette fluviale pour « créer une impulsion et multiplier les modes de déplacements alternatifs. »

Lors de la soirée d’information sur les mesures qui seront mises en place pour faciliter l’accès au stationnement dans le secteur, elle avait dévoilé être en discussion avec Communauto et Car2Go également.

Rappelons que BIXI vient tout juste de s’implanter à Montréal-Est. Dans un courriel envoyé au maire de la Ville, Robert Coutu, l’entreprise expliquait vouloir développer plus rapidement son service sur le territoire pour créer un corridor d’accès avec le futur lien fluvial entre le vieux Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal.

Avec l’ajout de service, en 2019, dans les arrondissements de Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et RDP-PAT, le réseau de BIXI passe de 12 à 16 arrondissements desservis. L’entreprise prévoit couvrir les 18 arrondissements d’ici 2028.

Comment utiliser BIXI?

BIXI permet à ses utilisateurs de louer un vélo pour un aller simple d’une station à l’autre, ou pour une période d’un jour ou de trois jours. Une option de forfait de 10 allers simples peut également être choisie. Il est possible d’effectuer une location directement à la borne d’une station ou via l’application mobile une fois téléchargée et avec un profil créé. Les paiements se font avec une carte de crédit. Tous les détails sur le fonctionnement du système sont disponibles sur le site web de BIXI Montréal, au https://bixi.com/fr.