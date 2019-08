Le joueur de baseball Jonathan Malo, qui occupe la position d’arrêt-court dans l’équipe des Brewers de Montréal, a participé aux Jeux panaméricains dans l’équipe canadienne. Ils se sont rendus en finale et ont remporté la médaille d’argent.

L’équipe canadienne de baseball s’est fait battre 6-1 par Puerto-Rico, le 4 août à Lima, au Pérou, lors de la finale du championnat panaméricain. Jonathan Malo y jouait au deuxième but, et est revenu au pays avec une médaille d’argent en poche.

« Ça faisait deux Jeux panaméricains que le Canada gagnait, on y allait pour une troisième victoire, mais on a failli à la tâche. On est content pareil, ça a été un beau voyage, on a eu beaucoup de plaisir et j’ai quand même bien performé malgré tout.»

— Jonathan Malo