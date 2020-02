Mafia Inc : un rôle de boucher taillé pour Domenic di Rosa

Domenic di Rosa, originaire de Montréal-Est, est à l’affiche du film Mafia Inc, un film tiré librement du livre des journalistes André Cédilot et André Noël sur le clan Rizzuto. Des rues de sa ville natale à son rôle du «Boucher» de la mafia, il raconte son histoire intimement reliée à l’Italie.

Mafia Inc, réalisé par Podz, sort dans les salles obscures 14 février. Mais rien à voir avec un film romantique de la Saint-Valentin. Ce film retrace l’histoire des Gamache, tailleurs de père en fils. Ces derniers habillent les Paternò depuis plusieurs générations. Vince, le fils Gamache (Marc-André Grondin) travaille pour le compte du parrain Paternò (Sergio Castellitto), avec à son côté, Toto Russo, joué par Domenic di Rosa.

Pas étonnant que Domenic di Rosa, 41 ans, ait obtenu le rôle de Donato Russo, dit Toto «le boucher» Russo. D’abord grâce à sa carrure massive. Mais aussi par sa prestation lors de son audition : «Je suis venu avec un tablier que j’avais tâché de faux sang et de café. On m’a demandé, « c’est du faux sang », j’ai répondu d’un air mystérieux, « peut-être, peut-être pas… »», se souvient-il. «Lorsque Podz visionne celle-ci, il sait tout de suite que Domenic sera Toto, le boucher,Russo », explique l’agence de Domenic di Rosa.

Culture italienne

Une carrure, mais aussi une culture. Domenic di Rosa est d’origine italienne, sicilienne particulièrement. Ses grands-parents maternels ont immigré au Québec en 1954 depuis Catolica-Eraclea. «J’ai une culture italienne, mes grands-parents habitaient juste en dessus de chez mes parents, j’étais souvent chez eux.»

Les grands-parents avaient un restaurant, Sorrentino Pizza, sur la rue Notre-Dame à Montréal-Est. Un lieu d’ailleurs parfois fréquenté par Nicolo Rizzuto, un autre Sicilien, plutôt connu pour ses crimes que pour ses pizzas.

Le patriarche de cette famille mafieuse dont les ramifications se sont étendues pendant des décennies dans Montréal, était un très bon ami du grand-père de Domenic. «Mais leurs chemins étaient différents ! Mon grand-père était policier en Italie», sourit-il. L’acteur se souvient avoir été plusieurs fois invité chez les Rizzuto, à des «gros party, comme des baptêmes».

Il avoue que ce n’est que plus tard, mais aussi lorsqu’il a lu le livre Mafia Inc, qu’il découvre l’histoire mafieuse de cet ami de la famille. «C’est ce dont parle le film, tu vois les deux côtés de la mafia, le crime et l’humain», relève Domenic di Rosa.

Sa connaissance du dialecte sicilien a permis aussi à l’acteur de passer de l’autre côté de la caméra, en tant que consultant pour que l’accent sicilien soit respecté dans la diction des acteurs.

Jouer le rôle d’un mafieux italien est une première pour Domenic, même si tout le destinait à endosser ce rôle. L’acteur a fait ses débuts dans la série pour adolescents, Le Loup garou du campus, « c’est là que j’ai eu la piqûre », souligne-t-il.

Après avoir été gardien de sécurité et bagagiste, sa carrière d’acteur se concrétise. Dernièrement, il a joué dans Barkskins avec David Slade (Black Mirror) et Jean-Jacques Annaud dans La vérité sur l’affaire Harry Québert. Il a aussi tourné dans la série The Detectives (CBC) et Good Sam (Netflix) et a partagé l’affiche avec Shia LaBeouf dans Pieces of Woman qui sortira en 2020.

Sous sa carrure imposante et son rôle de boucher «qui coupe de tout» dans Mafia Inc, Domenic cache un papa gâteau de quatre enfants, passionné d’écriture. «J’ai écrit quatre scenarii inachevés», précise celui qui «peut-être un jour» s’autoriserait à passer derrière la caméra.