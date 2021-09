Alexandre Vallerand candidat du NPD dans La Pointe-de-l’Île

Alexandre Vallerand sera le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour La Pointe-de-l’île lors de l’élection fédérale du 20 septembre.

Âgé de 27 ans, M. Vallerand se décrit comme un «touche à tout». Il s’est notamment fait connaître comme acteur dans la série 30 vies et dans Prends-moi, un court métrage d’Anaïs Barbeau-Lavalette et d’André Turpin.

Atteint de paralysie cérébrale, il est aussi intervenu dans les médias et s’est impliqué dans plusieurs projets afin d’aider des personnes en situation de handicap et leur donner plus de visibilité.

En se lançant en politique, M. Vallerand veut continuer ce travail afin de «donner une place aux personnes de sa communauté». Il tient cependant à souligner qu’il se présente en politique non «pas comme personne avec handicap, mais comme citoyen québécois et canadien qui a des idées.»

M. Vallerand souhaite par ailleurs offrir une meilleure représentation aux personnes autochtones et en situation d’itinérance. Il veut aussi aider la «classe moyenne-pauvre», trop souvent oubliée et «qui arrive à se débrouiller, mais qui n’en a pas assez pour vivre aisément.»

Soulignant le défi de faire campagne en situation de handicap, que ce soit le porte-à-porte ou la pose d’affiche, M. Vallerand espère d’ailleurs que le tout soit repensé pour que plus de candidats de sa communauté décident de s’impliquer en politique.

Il invite les citoyens le désirant à communiquer avec lui via sa page Facebook.