Un troisième mandat pour Mario Beaulieu dans La Pointe-de-l’Île

Le député sortant du Bloc québécois (BQ), Mario Beaulieu, a remporté un troisième mandat dans la Pointe-de-l’île.

Au moment d’écrire ces lignes, Mario Beaulieu avait remporté 42,8% des voix. Un total de 143 bureaux de vote sur 262 avaient été dépouillés.

Il devance le candidat libéral Jonas Fadeu, le candidat du Nouveau parti démocratique (NPD) Alexandre Vallerand et le candidat conservateur Massimo Anania.

M. Beaulieu a annoncé lors de son investiture souhaiter faire « progresser La Pointe-de-l’Île et le Québec vers son plein développement socio-économique et environnemental», notamment dans les dossiers de la décontamination des sols, du transport collectif, de la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles et de l’électrification des camions lourds au Port de Montréal.

La crise du logement, l’augmentation des pensions pour tous les aînés, la qualité de l’air, de l’érosion des berges ainsi que la défense du français étaient aussi dans les priorités de l’ancien chef du BQ.

En 2015 et 2019, Mario Beaulieu était le seul député bloquiste élu sur l’île de Montréal. Au moment de publier, il était encore trop tôt pour déterminer s’il sera encore le seul élu de sa formation dans la région montréalaise.

En 2019, Mario Beaulieu avait été réélu avec 47,1 % des votes devant son adversaire libéral, Jonathan Plamondon (30,4 %) et Ève Péclet, du Nouveau Parti démocratique (NPD) (10,8%). Robert Coutu, alors candidat du Parti conservateur (PC), avait récolté 7,2% des voix.