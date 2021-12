Guignolée PAT/ME: une somme record pour aider les personnes dans le besoin

Encore cette année, un montant record a été amassé lors de la Guignolée Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est. Les sommes amassées s’élèvent pour l’instant à 92 625$, et la collecte de dons n’est pas encore terminée.

Le dévoilement du chèque destiné à Action secours vie d’espoir (ASVE) a eu lieu au sein de l’organisme, le 10 décembre en avant-midi. ASVE redistribuera dons et denrées à des familles et personnes dans le besoin.

«Je suis renversée. Merci au nom des familles», a affirmé avec émotion la présidente d’ASVE, Louise Masquer, ajoutant que les personnes âgées ont également «beaucoup de difficulté en ce moment», et n’osent pas cogner aux portes.

«Les gens vont peut-être être moins généreux l’année prochaine parce qu’ils vont avoir de la misère à joindre les deux bouts, avec le prix de l’alimentation qui va monter. Donc, ça va aider à combler, et je m’attends à ce qu’on ait encore plus de demandes.»

Le président d’honneur de la Guignolée, André Brunelle, président de l’Association industrielle de l’est de Montréal (AIEM) et directeur général de Parachem, a remercié les bénévoles impliqués. «Dans l’est de Montréal, on est tissé serré, on veut s’entraider. Et ça, ç’en est une preuve flagrante.»

La Guignolée n’est toutefois pas finie: il est possible de faire des dons jusqu’au 30 décembre sur le site de La Ruche. Des dons seront également récoltés jusqu’à Noël au Métro de la Rousselière (3000, rue de la Rousselière), au Uniprix (13170, rue Sherbrooke Est) et au IGA (13155, rue Sherbrooke Est).

Plus de dons sur rue

L’an dernier, un total de 88 085$ avait été amassé lors de la Guignolée.

Cette année, même si ç’a été «plus difficile», la générosité des personnes lors de la Guignolée des médias, le 2 décembre, «a beaucoup aidé», explique Denis Pelletier, directeur de la Guignolée de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est.

En effet, ce sont quelque 3000$ de plus qui ont été amassés sur rue cette année. La grande part des dons vient toutefois des commanditaires, notamment des entreprises commerciales et industrielles, explique Korine Foucher, coordonnatrice de la Guignolée.

La rencontre du 10 décembre a également été l’occasion d’annoncer qu’Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est, sera la présidente d’honneur de la Guignolée en 2022.

Cette dernière, ainsi que la mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, la conseillère d’arrondissement Marie-Claude Baril, le député fédéral de La Pointe-de-l’île, Mario Beaulieu, ainsi que Claudine Graton, représentante du bureau de la députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, étaient présents lors de l’événement.