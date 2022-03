Un parcours Volleyball bientôt offert à l’école Daniel-Johnson

Face à l’engouement des élèves pour le volleyball, l’école secondaire Daniel-Johnson lancera dès l’automne prochain un nouveau parcours étudiant pour ce sport.

«On voit vraiment une augmentation de la demande pour le volleyball. On essaie de trouver des parcours qui intéressent les jeunes. Quand on voit une recrudescence d’un intérêt, on essaie de le suivre pour augmenter la motivation des jeunes», explique le directeur Luc Lejour.

L’école secondaire située à Pointe-aux-Trembles offre présentement le choix entre six parcours pour les élèves de 1re et 2e secondaires, une offre qui augmente en 3e, 4e et 5e secondaire.

Le parcours Volleyball + s’ajoutera à cette offre dès septembre prochain, pour les élèves de secondaire 1re, 3e et 4e secondaire. Il sera offert en 2023-2024 pour les jeunes de la 1re à la 4e secondaire.

«Il y avait également une demande pour nos élèves qui s’en vont en 5e secondaire. J’ai donc rajouté un cours optionnel pour les 5e secondaires en volleyball», précise M. Lejour.

Un plus pour les filles

L’engouement pour le volleyball s’observe depuis quelques années à Daniel-Johnson. En effet, en 2016-2017, l’établissement scolaire ne comptait que trois équipes, toutes exclusivement féminines. Aujourd’hui, elle en compte huit, dont une pour les garçons.

Dans ce contexte, David Branco, agent de transition-école-famille-communauté et entraîneur de volleyball, se réjouit de la venue de ce nouveau parcours, une nouvelle qu’il attendait «depuis quelques années».

Si l’intérêt des garçons pour ce sport est aussi en augmentation, le nouveau parcours aura à son avis l’avantage d’attirer plus de filles dans les parcours sportifs, considérant que ce sport attire traditionnellement plus de filles.

«On a le parcours de Hockey et de Basket, qui sont un peu plus masculins. Là, on a le volleyball, qui est un peu plus féminin.»

L’agent de transition-école-famille-communauté, qui rencontre notamment des jeunes de 6e année pour les préparer à la transition au secondaire, se dit par ailleurs encouragé par l’engouement pour le sport observé lors d’animations récentes au primaire. «J’ai l’impression que les places qui vont être disponibles vont vite partir.»