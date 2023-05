La plage de l’Est prend de l’expansion

De nombreux aménagements ont été installés sur la Plage de l'est, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. / Josie Desmarais/Métro

Le conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a profité de son assemblée du 2 mai pour confirmer l’agrandissement de la plage de l’Est, grâce à l’acquisition d’une maison située au 16250, rue Bureau, plus précisément à la jetée de la plage. Cette décision a été prise afin de protéger et agrandir les espaces publics dans ce secteur de l’est de Montréal.

En devenant propriétaire de l’édifice, l’Arrondissement peut désormais le convertir en salle d’exposition, en local communautaire, en kiosque de location d’embarcations nautiques ou pour tout autre usage collectif, afin de bonifier les activités de la plage.

«C’est dans l’optique de poursuivre nos efforts pour redonner l’accès à nos rives et nos berges que nous avons procédé, lors du dernier conseil d’arrondissement, à l’acquisition de la maison adjacente à la jetée de la plage de l’Est. Je le dis depuis longtemps, nous avons la chance, à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de rayonner par la beauté de nos parcs, nos espaces verts et nos plans d’eau qui bordent notre grand territoire», affirme à ce sujet la mairesse de RDP-PAT, Caroline Bourgeois.

Un nouveau conseil jeunesse

En plus de l’annonce concernant la plage de l’Est, l’Arrondissement a annoncé la composition officielle de son premier Conseil jeunesse. À la suite d’un appel lancé le 26 janvier et s’étant terminé le 17 mars, RDP-PAT a reçu pas moins de 107 candidatures de jeunes de 12 à 25 ans provenant des différents districts de l’arrondissement.

Le Conseil jeunesse tiendra sa première rencontre au mois de mai, toujours afin de lui permettre de mener des réflexions sur les enjeux liés exclusivement aux jeunes et à leurs besoins et aspirations dans le but de mieux comprendre leurs réalités.