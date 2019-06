Un projet de parc inclusif dans Rivière-des-Prairies

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles a déposé un projet d’aire de jeux inclusive, pour enfants et jeunes adultes ayant des besoins spéciaux ou non, à la Ville de Montréal.

L’aire de jeux actuelle du parc Saint-Joseph sera remplacée par « l’aménagement d’une grande aire de jeu inclusive, une aire de jeux d’eau, des zones de repos et de pique-nique, et des accommodements adaptés tels qu’un bloc sanitaire, un stationnement et une zone de débarcadère dédiée au transport adapté ».

Le projet, actuellement en phase de conception, pourrait recevoir une aide financière allant jusqu’à 500 000$, en plus d’un versement annuel de 250 000$ pour l’entretien des aménagements.

Les dossiers soumis « doivent être conçus par et pour les enfants », un critère établi par le programme d’aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants. Une consultation a été organisée dans ce but par l’arrondissement, en octobre 2018, avec plusieurs enfants et jeunes adultes ayant des déficiences physiques ou mentales, leurs parenst, ainsi que plusieurs organismes, comme L’Étoile de Pacho, consultant principal.

Une bonne nouvelle

Mère d’une jeune femme de 18 ans atteinte de paralysie cérébrale, Marie-Claude Sénécal avait déjà demandé un parc adapté à l’ancienne mairesse Chantal Rouleau.

Membre du groupe Parent aidant pour la vie, Mme Sénécal est active depuis plusieurs années pour la mise en place d’un centre pour jeunes adultes ayant différents handicaps au Québec. Elle travaille notamment avec les ministères de la Santé et de l’Éducation depuis 2017, sur ce dossier.

« Ce sera un merveilleux parc pour tous, et parfait pour les enfants qui fréquentent l’école Simone-Desjardins » se réjouit-elle. Sa fille Joanie aime « regarder ses amis jouer dans les parcs », mais ne peut jouer avec eux en raison de l’aménagement non sécuritaire pour elle. C’est pour qu’elle puisse justement s’amuser avec eux que sa mère souhaite un parc adapté dans le quartier.

« On sait que le projet ne sera pas pour cette année, mais je pense que la construction devrait commencer au printemps 2020 », ajoute Mme Sénécal.

La Ville de Montréal annonçait en novembre un nouveau Programme afin de créer des aménagements urbains ludiques, actifs, sécuritaires et inclusifs pour tous les enfants. Les propositions soumises au Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal sont en cours d’analyse. La Ville rendra publique la sélection des projets au début de l’automne 2019.