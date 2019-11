Briser l’isolement : Des rendez-vous bénéfiques pour les aînés de RDP

Depuis un an, l’initiative d’un bénévole prairivois permet de briser l’isolement chez les aînés de la communauté. Autour d’un repas chaud et de petites conférences, une vingtaine de citoyens de plus de 55 ans se retrouvent une fois par mois lors des RDV BÉNÉfiques.

Bénévole depuis qu’il est parti à la retraite « pour s’occuper », Jacques Lafrance, 73 ans, voulait créer un événement qui ferait « sortir les gens ». Il a donc approché Corinne Colon, directrice du Centre d’action bénévole, qui n’a pas hésité à embarquer pour encadrer le projet.

Après quelques discussions, l’idée s’est transformée. En plus de proposer un dîner trois services, pour que les participants puissent socialiser, ils ont voulu aller « une coche plus haut » avec des conférences axées sur les saines habitudes de vie et sur les bénéfices du bénévolat. Et ce sont des organismes est-Montréalais qui mènent ces ateliers. Par exemple, l’Association coopérative d’économie familiale de l’est de Montréal (Acef) venait discuter cette semaine des bienfaits du budget pour une bonne santé financière. Les repas sont également préparés par des organismes locaux, comme la Cuisine collective d’Hochelaga-Maisonneuve.

Une formule qui plaît beaucoup à Huguette, une habituée de ces rendez-vous mensuels. « Ça nous permet d’apprendre plein de choses, de rencontrer des gens et de ne pas rester à la maison », explique-t-elle. Avec elle, Thérèse participe à son premier événement. Très enthousiaste, elle assure qu’elle reviendra le mois prochain, car ce premier dîner lui a déjà permis de tisser des liens.

Dîner pour la bonne cause

Si les repas sont gratuits, c’est pour que ceux qui n’ont plus trop d’argent à la fin du mois puissent profiter d’un plat chaud, explique M. Lafrance. Les organisateurs incitent tout de même les participants à donner une contribution volontaire de 3$. « Souvent les gens laissent plus, ça va généralement de 5 à 10$ », confie la directrice du CAB.

La somme récoltée est ensuite remise au Collectif de dépannage des fêtes de Rivière-des-Prairies. Cela leur permettra notamment d’acheter des denrées qui seront finalement redistribuées à des familles dans le besoin, lors du Magasin-Partage de Noël. En 2018, les RDV BÉNÉfiques ont ramassé 400$.

Le prochain RDV BÉNÉfique aura lieu le mardi 26 novembre et l’atelier portera sur la lecture des étiquettes nutritionnelles des aliments, au centre communautaire de Rivière-des-Prairies. L’inscription est obligatoire auprès du Centre d’action bénévole.