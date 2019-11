RDP : Nouveau service de taxi collectif dans la Pointe-aux-Prairies

La Société de transports de Montréal (STM) met en place un nouveau service de taxi collectif « sur réservation » dans Rivière-des-Prairies, dans le secteur de la gare de Rivière-des-Prairies et de l’autoroute 40.

Chaque course, effectuée dans un taxi, effectuera un parcours en boucle, à partir de la gare Rivière-des-Prairies. Le parcours comportera 6 arrêts : un à la station d’épuration Jean-R. Marcotte, quatre autres sur la voie de service de l’autoroute 40 et un dernier à l’intersection du des boulevards St-Jean-Baptiste et Henri-Bourassa. Il faudra toutefois réserver son siège au minimum 40 minutes avant chaque trajet, par téléphone ou sur le site de la STM.

Selon Philippe Déry, conseiller corporatif à la STM, l’achalandage estimé et la demande très ponctuelle « ne justifiait pas la mise en place d’une ligne de bus régulière ». Cependant, ce nouveau service de taxi collectif est une « alternative intéressante » qui vise à faciliter les déplacements locaux pour les résidents du secteur ou pour les employés de la station d’épuration Jean-R. Marcotte et de plusieurs entreprises situées le long de l’autoroute 40. La STM estime pour le moment que 3000 déplacements par an pourraient être effectués avec ce service.

Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, s’est réjouie de cet ajout qui améliorera « concrètement » le transport collectif dans ce secteur.

Ce service sera disponible du lundi au vendredi durant les périodes de pointe à compter du 25 novembre. Il ne sera toutefois pas disponible durant le temps des fêtes.

Les titres mensuels TRAM respectant la zone tarifaire appropriée y sont acceptés. Le paiement en argent comptant ne sera pas accepté.

C’est avec la compagnie Taxi Diamond que la Société de transports de Montréal a conclu une entente pour desservir ce secteur de Rivière-des-Prairies.