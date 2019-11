Cette année, près de 400 ménages prairivois à faibles revenus et près de 600 enfants seront aidés et pourront faire une épicerie à moindre coût au Magasin-Partage de Noël.

La période des fêtes de fins d’années est souvent difficile pour de nombreux citoyens, rappelle Suzie Desjardins, coordinatrice au Collectif de dépannage des RDP. Pour les soutenir au niveau de l’alimentation, le Magasin-Partage de Noël permet de « faire une épicerie allant de 50$ à 100$ pour seulement 10% du prix, soit 5$ à 10$ ». Les chiffres varient en fonction du nombre de personnes dans le ménage.

Pour la période des fêtes, le Magasin-Partage permet d’avoir au moins « un cadeau pour les enfants par famille », explique Mme Desjardins. « Tous les enfants ne pourront peut-être pas en avoir, ça dépend du nombre qu’on reçoit », ajoute-t-elle.

Le Collectif a commencé sa nouvelle campagne de sollicitation et s’est fixé comme objectif de recueillir un minimum de 10 000$. Cette somme leur permettra d’acheter des fruits et légumes frais, pain, lait, œufs, denrées non périssables, dindes et autres produits « festifs ». Ils seront ensuite redistribués aux ménages de Rivière-des-Prairies lors du Magasin-Partage de Noël.

Denrées alimentaires

Outre les dons d’argent, l’organisme accepte également des denrées alimentaires. Des points de collecte sont prévus et mis en place par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.

C’est au printemps 2017 que l’initiative a été créée, après qu’une centaine de familles n’avaient pas pu recevoir de dépannage alimentaire au moment des fêtes en 2016. Mais en 2019, de plus en plus de ménages demandent de l’aide durant cette période. « On essaie d’aider le plus de monde et de familles possibles à travers ce collectif », confie Mme Desjardins.

Le Centre de promotion communautaire Le Phare est mandataire du projet et fiduciaire du Collectif de dépannage des fêtes. Par ailleurs, le collectif est composé de nombreux acteurs du quartier tels que le Centre d’entraide aux familles, le bureau de Pablo Rodriguez (député d’Honoré-Mercier), le bureau de Marc Tanguay (député de LaFontaine), l’arrondissement de RDP-PAT, le Centre d’Action bénévole de RDP, la CDC-RDP, la Maison des Jeunes, le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, le Centre de la famille haïtienne et interculturel et de JPMA Global Inc.

Points de collectes pour les denrées

Rivière-des-Prairies

Bureau Accès Montréal

Centre Communautaire

Centre Aquatique

Aréna René-Masson

Bibliothèque

Centre récréatif

Pointe-aux-Trembles

Maison du Citoyen

Centre communautaire Le Mainbourg

Maison de la Culture

Aréna Rodrigue-Gilbert

Bibliothèque

Centre communautaire Sainte-Maria-Goretti

Dons par chèque

Libeller le chèque au « Centre de promotion communautaire Le Phare »

Envoyer par la poste au : 7890 rue Jacques-Rousseau, app.1, Montréal Qc, H1E 1J3