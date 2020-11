RDP: La hausse des cas attire l’attention de la Santé publique

La Santé publique s’inquiète du taux de positivité à la COVID-19 reparti à la hausse dans Rivière-des-Prairies.

Le secteur est dans la mire de la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

Alors que le taux de positivé reste aux alentours de 5% dans l’ensemble de la région montréalaise et a diminué dans Côte-des-Neiges et Côte-Saint-Luc, il est reparti à la hausse dans Rivière-des-Prairies, La Salle et Lachine.

«Il y a quelque chose qui s’est passé dans les dernières semaines au niveau communautaire», a avancé mercredi la Dre Mylène Drouin, sans parvenir à expliquer davantage cette augmentation.

«On a regardé l’ensemble des éclosions, les milieux de travail, les écoles, il n’y a pas d’éclosion majeure qui explique une hause de la positivité et de l’incidence », a-t-elle dit.

Hausse des cas

Les secteurs de Rivière-des-Prairies Est et Ouest comptaient respectivement 31 et 64 nouveaux cas de COVID-19 pour la semaine du 3 au 9 novembre, soit plus du double de la semaine précédente.

Avec 296 cas actifs, le Réseau local de services (RLS) de Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est se trouve au cinquième rang des RLS en ce qui concerne le taux de cas actifs.

La Dre Drouin a invité la population montréalaise à se faire dépister. Elle a ajouté que l’offre de dépistage serait rehaussée dans les quartiers touchés par une hausse du taux de positivité, notamment Rivière-des-Prairies.

«On va faire du démarchage pour s’assurer que les gens aillent se faire dépister », a-t-elle ajouté.

Écoles touchées

Six primaires et secondaires de l’arrondissement recensaient des cas de COVID-19 actifs en date du 11 novembre.

École Denise-Pelletier

École Fernand-Gauthier

École Marc-Aurèle-Fortin

École Simone-Desjardins

École Michelangelo International

Collège St-Jean-Vianney