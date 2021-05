Mutinerie avortée à l’Institut Philippe-Pinel: le syndicat dénonce

Une récente tentative d’évasion avortée relance la problématique de la sécurité à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, selon le syndicat qui représente ses employés.

Après les incidents comparables survenus en 2011 et en 2018, ce «plan de mutinerie» dans l’unité F2, dédiée aux adolescents à haut risque de comportements violents, dans lequel six personnes ont été impliquées, a été une occasion pour le Syndicat des employés de rappeler les mauvaises conditions de travail et également déplorer le «manquement important au protocole».

Lors de cette tentative d’évasion, le 22 avril, des armes improvisées et des courroies de fortune avaient été mises de côté en prévision d’une prise d’otage, selon Marie-Eve Desormeaux, présidente de la section locale 2960 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

«La dangerosité du travail à l’Institut est bien connue et fait les manchettes régulièrement. Afin de poursuivre sa mission vitale malgré tout, le personnel a besoin que tous les mécanismes de santé-sécurité soient appliqués adéquatement, que l’employeur collabore pleinement avec le syndicat et les employés et, surtout, que l’on retienne les leçons du passé», estime Mme Desormeaux.

Elle ajoute que la gestion de crise de l’Institut crée de l’inquiétude plutôt que «de calmer les esprits».

Dérogation au protocole décriée

Selon le syndicat, quatre jours après l’incident, une rencontre a eu lieu entre la direction et l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS). Or, ce délai entre l’évènement et la rencontre contrevient aux protocoles qui avaient été mis en place à la suite des évènements de 2011, puis de 2018.

À cet effet, le lundi 26 avril, le syndicat a déposé une plainte à la CNESST au sujet de cette dérogation aux protocoles.

«Tout cela survient dans un contexte où, comme syndicat, nous constatons que nos membres perdent confiance en la capacité de l’employeur de les protéger, ce qui cause des démissions et alimente le cercle vicieux de la pénurie de personnel. Nous perdons notre expertise, c’est une véritable saignée. Nous craignons même de ne plus répondre adéquatement à notre mission d’institut surspécialisé», d’ajouter la présidente.

L’institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel n’a pas immédiatement réagi à notre demande d’entrevue.