Le parc Saint-Marthe se refait une beauté

D’ici le mois de juin 2022, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles réaménagera en profondeur le parc Sainte-Marthe, un espace vert ravagé par l’agrile du frêne, et dont les installations sont désuètes.

Les travaux coûteront environ 1,5 M$. Ce montant sera entièrement assumé par la ville centre dans le cadre du Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.

Dans la section sud du parc, les aménagements seront quasiment exclusivement sportifs.

Un terrain de basketball, une table de ping-pong et un bloc pour la pratique de l’escalade y seront installés. Le boulodrome sera quant à lui réaménager et sa surface remise à neuve.

Plus au nord, une aire de jeu pour enfants de 18 mois à 12 ans sera aménagée. Des tables à pique-nique et du mobilier balançant seront également installés.

Un sentier asphalté et éclairé qui relie la rue Jacques-Rousseau, la 1re rue et le boulevard Gouin sera également construit. Plus de 160 nouveaux arbres seront également plantés aux alentours. Un sondage avait été réalisé auprès des citoyens du secteur en décembre 2020.