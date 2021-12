Des jeunes de RDP lancent un balado sur la santé mentale

Giovanni Cortese, Camille Caputo et Alicia Gori succèdent à Daina Fonicolo et Michael Gagliano

Trois jeunes leaders du centre jeunesse Don Bosco (YLC Don Bosco) de Rivière-des-Prairies lancent la deuxième saison du balado HotspotMTL. La santé mentale sera un sujet central de leurs prochains épisodes.

Giovanni Cortese, Camille Caputo et Alicia Gori succèdent à Daina Fonicolo et Michael Gagliano, respectivement productrice et animateur de la première saison de l’émission anglophone.

Le témoignage du jeune rappeur Antonio Sgro lors de la première saison a inspiré ce choix de sujet.

«Beaucoup de jeunes du YLC m’ont parlé de leurs problèmes de santé. Un sujet dont on parle encore et toujours. Il est important de donner la parole à ces jeunes qui en souffrent», témoigne Camille Caputo, animatrice et coordonnatrice en santé mentale au YLC.

L’idée de cette suite est aussi de continuer le travail d’écoute et d’éducation dans la communauté de Rivière-des-Prairies.

«Ce sont des balados pour et par les jeunes. Il n’y a pas meilleur scénario que cela pour mettre en confiance des adolescents pour parler de leurs problèmes», explique Giovanni Cortese, coordonnateur de la saison 2.

Des témoignages comme repère

Cette nouvelle saison compte neuf nouveaux épisodes d’une quarantaine de minutes chacun.

«Il est important de transmettre l’expérience des jeunes actifs du milieu de la santé aux auditeurs», explique Giovanni Cortese.

Camille Caputo précise aussi qu’une série de questions/réponses en présence des acteurs du milieu de la santé est aussi au programme.

«J’ai espoir que leurs histoires pourront aider d’autres personnes. Il s’agit vraiment de créer une communauté virtuelle de soutien et d’amitié », partage Théo Vecera, directeur des programmes du YLC.

Balados HotspotMTL : Le mercredi, toutes les deux semaines

Prochain épisode: 15 décembre

Écouter à cette adresse bit.ly/3nKEbGY