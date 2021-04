Hotspot MTL, le nouveau balado diffuseur de bonnes ondes

Hotspot MTL est le nouveau balado signé Rivière-des-Prairies. Ce projet proposé par des bénévoles de l’organisme jeunesse Don Bosco a pour but de «propager du positif» dans l’Est de l’île, en cette période difficile de pandémie.

D’une durée moyenne de 40 minutes, le balado de langue anglaise est diffusé le mercredi, toutes les deux semaines, sur différentes plateformes d’écoute.

Pour Daina Fonicolo et Michael Gagliano, respectivement productrice et animateur, ce projet créé par et pour la communauté de RDP est désormais «le rendez-vous à ne pas rater».

Les deux comparses sont fiers de leur quartier et ont à cœur de mettre en avant toute sa richesse et sa jeunesse qui l’habite. «Nous voulons leur donner la parole afin qu’ils abordent d’autres sujets et de partager avec le plus grand nombre leurs expériences de vie», explique Michael, appuyé par Daina.

Théo Vecera, créateur du concept, a senti qu’il était important en ces temps difficiles, de partager les «bonnes nouvelles sur les gens de la communauté qui font une différence dans RDP».

Sujets divers

Tous types de sujets vont être abordés. Lors du premier épisode, le 14 avril dernier, l’équipe de Hotspot MTL a invité l’enseignante Rachela Farella afin de discuter de la place de la femme dans la société, de ses droits et des combats qu’elle mène pour l’égalité. Une très belle initiative, selon elle. «Ce projet est important pour partager les bonnes nouvelles de ceux qui veulent avancer et faire en sorte d’aider leur communauté.»

Les problèmes de santé mentale sont aussi un gros enjeu chez les jeunes. Un sujet que l’équipe tenait absolument à aborder. Antonio Sgro a accepté de se livrer au micro du prochain balado, le 28 avril. «Ce n’est pas évident pour eux d’en parler. Mais si l’un d’entre eux prend la parole, cela pourrait inciter les autres à en faire de même, précise Michael. S’il peut servir d’exemple et montrer la voie, nous en serions ravis.»

Certains sujets traiteront aussi de l’entrepreneuriat, de l’importance de l’engagement en politique ou de la nécessité du sport dans la vie.

Découverte de talents

Ce balado aura pour but de défricher les talents de demain. «Nous sommes conscients que la culture n’est pas assez mise en lumière dans notre quartier, pourtant il existe plein d’artistes» insiste la productrice. Le prochain invité, Antonio Sgro, est aussi un jeune rappeur officiant sous le nom de M!Ni, et ayant composé la chanson originale de la série.

Près d’une quinzaine de bénévoles donnent de leur temps à la création de ces épisodes. Michael et Daina enseignent et étudient aussi respectivement à temps plein.

Pour le moment les balados sont disponibles en anglais. Mais les deux amis l’assurent, des versions françaises sont en cours. «Nous voulons atteindre un maximum de personnes de la communauté et diffuser au mieux les bonnes nouvelles.» Sept épisodes sont déjà prévus.