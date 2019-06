Coopérative dans Rosemont : du logement social arrive à grands pas

Une cinquantaine d’appartements abordables verront le jour en 2020 dans l’est de Rosemont.

C’est ce que prévoit Frank Bouchard, chargé de projet chez le Groupe Conseil en Développement de l’Habitation (CDH), un organisme spécialisé dans la réalisation d’immeuble de coopératives de logement.

Après avoir déposé une demande de projet particulier l’an dernier auprès de l’Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, le Groupe CDH et son partenaire, le Comité logement Rosemont, vont de l’avant et ont lancé un appel d’offres pour la transformation et l’agrandissement de l’ancienne clinique Domus Medica, située au 5601, rue Bélanger Est. Les travaux devraient commencer au mois de septembre.

« On entend construire 55 logements locatifs, avec une panoplie de format. On a des appartements 3 et demi jusqu’au 7 et demi. On vise beaucoup les familles comme type de clientèle », indique M. Bouchard.

Une dizaine de membres fondateurs de la coopérative nommée La Joie de Rosemont auront une place réservée quand viendra le temps d’emménager dans les appartements. Pour le reste, le Comité logement local tient une liste d’attente pour d’éventuels locataires.

« Les résidents de Rosemont auront priorité, surtout ceux qui connaissent bien le fonctionnement d’une coopérative », souligne le chargé de projet.

De plus, près de 27 logements pourront faire l’objet d’une subvention gouvernementale, qui permettra aux ménages de ne pas payer plus que 25 % du revenu familial pour leur loyer.

Dans l’est de l’Arrondissement, on retrouve 997 demeures à teneur sociale, selon les données de l’Office municipal d’habitation de Montréal. Celles-ci sont réparties entre des habitations à loyer modique (HLM), des logements abordables, des logements adaptés, des habitations pour personnes âgées et des résidences avec des services spécialisés.

Selon le rapport 2018-2019 du Comité logement Rosemont, 1225 ménages sont inscrits sur la liste des requérants pour un logement social, soit 139 nouvelles requêtes cette année.