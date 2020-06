Le CPE Cœurs de l’Île a créé une campagne d’affichage pour faire comprendre aux touts petits l’importance des gestes barrières et ainsi éviter la transmission du virus.

Catherine Gagné est présidente du CA du CPE, mais aussi maman. Face à l’absence d’outils de sensibilisation aux gestes barrières, c’est elle qui a eu l’idée de créer une campagne d’affichage destinée aux jeunes enfants.

«Pour les tout petits, ce n’est pas toujours simple à comprendre. Ils retournent dans leur CPE qui est un environnement familier avec des personnes qu’ils connaissent, mais les choses ont changé», explique Mme Gagné.

Afin de fournir un outil de sensibilisation adapté aux enfants, elle a travaillé main dans la main avec les éducatrices du CPE et a fait appel à une psychologue spécialisée en enfance et adolescence.

Des mascottes pour donner l’exemple

«Je voulais qu’on développe des personnages auxquels les enfants pourraient s’identifier. Le but est qu’ils se les approprient et développent des comportements similaires à nos mascottes», précise Mme Gagné.

Elle imagine alors deux grenouilles amusantes, Bubulle et Mano, qui montrent l’exemple aux enfants. Sur les affiches, on les voit se laver mains, éternuer dans leur coude, et même se dire bonjour avec les pieds.

Illustrées par la graphiste Daphné Miljours, les grenouilles sont colorées et souriantes pour apaiser les enfants et leur donner envie de les imiter.

«Dans mes dessins, j’ai gardé des couleurs réalistes pour que les enfants identifient facilement les grenouilles. Ensuite, j’ai utilisé le motif de l’arc-en-ciel qui fait écho au message «Ça va bien aller», raconte Mme Miljours. Le but était de rendre le tout joyeux et intéressant pour les enfants.»

Un outil gratuit

La campagne d’affichage, qui contient aussi des marquages au sol servant à assurer la distanciation physique, est mise à la disposition de tous gratuitement. Les affiches sont ainsi disponibles via un lien de téléchargement pour permettre à tous d’en bénéficier.

«Le projet a été développé entièrement de façon bénévole, donc on souhaitait aussi le partager. Les affiches ont déjà été téléchargées par plusieurs autres CPE et on espère qu’elles pourront servir dans tous les milieux de garde», conclut Mme Gagné.