Des médecins réclament l’obligation du masque dans les lieux publics

Des médecins, des experts et des épidémiologistes ont appelé jeudi le gouvernement Legault à rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ou achalandés, ainsi que dans les espaces extérieurs où la distanciation physique est difficile à respecter. Objectif: éviter une deuxième vague «potentiellement mortelle». En attendant l’arrivée d’un vaccin, ils estiment que la mesure est nécessaire pour permettre un déconfinement sans risques.

«Si on veut réussir cet assouplissement graduel des mesures de confinement, on n’a pas le choix de mettre tout dans la balance. Advenant une deuxième vague, qui est peut-être inévitable, il faut s’assurer qu’elle soit le plus faible possible, pour pas qu’on recommence tout ça à zéro. Ce serait catastrophique», a martelé l’ancien député solidaire et microbiologiste de profession, Amir Khadir.

Plus d’une vingtaine de spécialistes, répartis dans plusieurs régions du Québec, se joignent à ce nouvel appel au port du masque obligatoire. Dans les dernières semaines, plusieurs élus et organismes avaient réclamé pareille mesure dans le métro de Montréal. Mais l’administration Plante a préféré le «recommander fortement», tel qu’il est prescrit par la santé publique.

Or, sans obligation, l’usage du masque dans la population n’est pas assez significatif, selon M. Khadir. «Jusqu’à 40-50%, ce n’est pas efficace pour protéger l’ensemble de la population. Une forme d’immunité collective pourrait être assurée si 80% des gens le portaient. C’est ce que nous disent les modèles statistiques.»

«Le temps est mûr pour que ça devienne obligatoire. Tous les sondages le démontrent; les Québécois sont prêts et le porteraient.» -Amir Khadir, microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital Pierre-Legardeur

«Encore beaucoup trop de souffrance»

La médecin-interniste à l’unité COVID-19 de l’Hôpital Notre-Dame, Marie-Michelle Bellon, abonde exactement dans le même sens. «Bien qu’il y ait une diminution du nombre de patients hospitalisés, j’ai vu encore beaucoup trop de souffrance. J’ai vu des personnes âgées qui dépérissent parce qu’elles ne peuvent pas recevoir la visite de leurs proches», relate-t-elle.

Elle dit constater, chaque jour, «la détresse du personnel soignant» qui travaille dans des conditions difficiles, «avec la peur constante de contracter l’infection».

«On doit prendre dès maintenant toutes les mesures nécessaires. Il faut que mes parents et les vôtres se sentent à l’aise quand ils font l’épicerie. Mais surtout, il faut que le personnel qui se dévoue, et qui met sa santé physique et mentale en danger, ait l’impression que tout est mis en œuvre pour prévenir la deuxième vague.» -Marie-Michelle Bellon, de l’Hôpital Notre-Dame

Pour l’épidémiologiste Nima Machouf, imposer le port du masque dans les lieux publics fermés serait relativement facile à réaliser. «C’est une mesure peu coûteuse, sans risques, et qui peut grandement réduire les chances de contamination lors de contacts contagieux.

«En attendant l’élaboration d’un vaccin, le masque est maintenant reconnu comme un outil essentiel pour retrouver le peu de normalité dans nos vies et renouer avec les gens et les activités qu’on aime», ajoute-t-elle.

Québec frileux à l’idée

Jusqu’ici, le gouvernement Legault s’est montré plutôt frileux à l’idée de rendre le port du masque obligatoire, affirmant que le nombre de couvre-visages disponibles n’était pas suffisant pour en assurer une distribution à toute la population.

«Malheureusement, même si on travaille très fort, il n’y a pas la disponibilité qu’on aurait besoin», avait expliqué le premier ministre François Legault à la mi-mai, en réponse au chef péquiste par intérim, Pascal Bérubé, pour qui «rien n’empêche le gouvernement» d’aller de l’avant.

Le chef de la CAQ avait par la suite affirmé qu’il souhaitait d’abord s’assurer «que les masques qu’on a sont pour le personnel de la santé». Autrement dit, il conseille lui aussi «fortement» à la population de porter le masque dans les lieux publics, sans l’imposer.