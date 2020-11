Le gardien de but Louis Domingue se lance dans la pâtisserie

En attendant que la Ligue nationale de hockey reprenne ses activités, le gardien de but Louis Domingue s’est lancé dans la pâtisserie. Il vend ses produits chez Automne Boulangerie dans La Petite-Patrie.

Des biscuits aux tartes aux pommes ou aux pacanes, en passant par des carrés aux framboises, ce sont les premières recettes à succès de l’athlète de 28 ans lorsqu’il était dans la bulle des séries éliminatoires.

Louis Domingue a donc choisi de faire des tartes, des chaussons et des carrés aux framboises et de les vendre chez Automne Boulangerie. Le propriétaire de l’établissement est d’ailleurs un ami de longue date de Louis Domingue.

«[Au départ], c’était pour sucrer les dents des gars puisqu’on n’avait pas vraiment de desserts dans la bulle après les matchs. Ça a commencé de même et on s’est mis à gagner», explique Louis Domingue, à ce moment gardien de but pour les Canucks de Vancouver.

«J’ai une famille très foodie. Sans être des professionnels en cuisine, on a toujours apprécié faire de la bouffe. C’est quelque chose que j’aime bien faire puisque ça me rend curieux.» – Louis Domingue, gardien de but pour les Flames de Calgary

Il ajoute que ça relaxait les joueurs après les parties, qui ont dû se confiner pendant plusieurs mois pour créer le concept de la bulle. Il a lui-même trouvé le temps difficile par moment puisqu’il était éloigné de ses enfants et de sa famille.

Toutefois, le principal intéressé ne s’attendait pas à ce que les pâtisseries connaissent du succès à l’extérieur de leur hôtel d’Edmonton, où les équipes de l’Ouest étaient logées.

«La demande est devenue présente par les fans qui disaient ‟on veut les essayer. Où est-ce qu’on peut les trouver ?” […] C’est un gros succès parce que tout le monde embarque», affirme-t-il.

Afin de tester le marché, une quarantaine de tartes et une centaine d’autres pâtisseries de différentes variétés ont été réalisées lors de la première édition. En raison de la demande, ce sont quelque 125 tartes et 120 carrés aux framboises qui ont été vendus la semaine suivante.

Venir en aide

Tous les profits provenant de la vente des produits sont remis à la Fondation Véro et Louis. Elle a comme mission de construire des milieux de vie pour les adultes vivants avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA) de 21 ans et plus.

«Ils n’ont pas l’encadrement nécessaire pour [atteindre] leur plein potentiel, surtout à l’âge adulte, souligne Louis Domingue. Donc, c’est de leur donner une chance de s’épanouir et d’avoir la même chance que tout le monde.»

Entre-temps, Louis Domingue poursuit son entraînement en vue de la prochaine saison de la LNH. Celui-ci a signé un nouveau contrat avec les Flames de Calgary il y a quelques semaines. Il est très excité face ce nouveau défi, malgré la pandémie qui retarde le début de la saison.

«Je me prépare un peu comme durant l’été, sans vraiment savoir quand ça va recommencer», explique-t-il.

Les clients peuvent retrouver Louis Domingue chaque vendredi chez Automne Boulangerie pour y acheter ses pâtisseries.