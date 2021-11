Élections municipales : Rosemont a voté massivement

Dans le cadre des dernières élections municipales, les résidents de Rosemont ont fait bonne figure en ce qui concerne l’expression de leur droit de vote. Avec un taux de participation de 47,94% selon Élections Montréal, le quartier se classe au troisième rang parmi les arrondissements de l’Île.

L’arrondissement se positionne derrière Outremont et L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, qui affichent des taux de participation de 55,98% et 49%. Les deux quartiers avaient toutefois un nombre d’électeurs inscrits respectif de 15 328 et 13 679 contre 96 544 pour Rosemont.

Rappelons que François Limoges de Projet Montréal est devenu maire de Rosemont-La Petite-Patrie dimanche, remportant la course à la mairie contre Gilles Grondin d’Ensemble Montréal. Il a remporté 70,07% des voix, comparativement à 29,93% pour M. Grondin.

Au total, 38,32% des Montréalais inscrits sur la liste électorale, soit 425 766 résidents de la métropole, ont exprimé leur droit de vote. Au final, Valérie Plante a remporté 52,14% des voix pour remporter un deuxième mandat consécutif. 37,97% des électeurs inscrits ont quant à eux opté pour Denis Coderre et Ensemble Montréal, tandis que Balarama Holness et Mouvement Montréal ont dû se contenter de 7,23% des voix.

Lors des élections de 2017, le taux de participation des Montréalais avait été de 42,47%.