La nouvelle marquise de la rue Saint-Hubert, pas aussi économique que prévu

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la nouvelle marquise de la Plaza Saint-Hubert devra être déneigée, puisque l’accumulation de neige sur celle-ci présente des risques pour la sécurité des piétons. Lors du dernier conseil d’arrondissement, un contrat de déneigement d’une valeur de 67 605,30 $ pour l’hiver 2021-2022 a donc été accordé.

C’est lors de l’hiver 2020-2021, le premier de la nouvelle marquise, qu’un problème relatif à l’infrastructure a été relevé. «Les capacités de rétention de la neige et de la glace de la nouvelle marquise, dans sa configuration actuelle, sont très limitées», peut-on lire dans le sommaire décisionnel de la dernière séance du conseil d’arrondissement. En plus de comporter un risque pour la sécurité des piétons, la situation menace également l’intégrité physique des arbres et du mobilier urbain de la Plaza Saint-Hubert.

Lors de l’hiver dernier, la situation avait été réglée par le recours aux services de cols bleus et d’une firme privée. Il a depuis été souligné que l’arrondissement se devait de «pérenniser de telles opérations pour les hivers à venir afin d’assurer la sécurité des usagers de la Plaza Saint-Hubert». Pour l’année 2021, un montant de 90 000 $ a été nécessaire pour rembourser les dépenses de déneigement de la marquise.

Au cours de l’hiver et en fonction des précipitations, l’arrondissement devra donc déneiger ponctuellement le dessus de la marquise «à l’aide d’employés et d’appareils permettant la réalisation de ces travaux en hauteur de manière sécuritaire» afin d’éviter la chute de neige ou de glace».

Des réactions partagées pour la nouvelle marquise

En ligne, les commentaires en réaction à la nouvelle sont nombreux. Plusieurs internautes soulèvent le fait que l’arrondissement et les concepteurs de la marquise auraient dû s’attendre à une telle éventualité. «De la neige à Montréal? Du jamais vu», ironise par exemple un utilisateur.

Dans certains cas, le sujet se transforme en débat sur la pertinence de la nouvelle marquise: certains regrettent l’ancienne infrastructure, alors que d’autres soutiennent au contraire que la nouvelle structure embellit l’artère.

C’est l’entreprise Sig-Nature qui a obtenu le contrat de 67 605,30 $, un montant significativement moins élevé que celui des autres firmes soumissionnaires. Selon l’arrondissement, cela peut s’expliquer «par le fait que cette entreprise, ayant réalisé les travaux d’urgence en février 2021, était plus au fait des enjeux de ce contrat unique en son genre à Montréal».

Au moment d’écrire ces lignes, l’arrondissement n’avait pas encore répondu à notre demande de commentaire.