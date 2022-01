Activités pour tous les goûts au parc Beaubien

Jusqu’au 9 janvier, le parc Beaubien, situé dans Rosemont–La Petite-Patrie, propose plusieurs activités pour toute la famille. Des activités mère-fille, comme des cours de patin, du hockey et du volleyball auront par exemple lieu à quelques reprises au cours de la semaine.

Les familles qui veulent bouger à l’extérieur auront aussi des plages réservées pour jouer au spikeball et au kin-ball ainsi que pour pratiquer la Zumba.

Les adolescents et les adultes pourront également jouer au flag-rugby, au ultimate frisbee et au hockey, suivre un entraînement cardio ou s’initier à la course à pied. Ceux qui recherchent une expérience plus tranquille pourront aussi marcher en groupe dans le parc Beaubien.

Il sera possible de louer gratuitement des patins, des casques, des bâtons de hockey, des raquettes et des crampons. Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer aux activités du parc Beaubien.