Avis de rappel pour le saumon fumé vendu dans ce magasin de Rosemont

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal et l’entreprise Bagel Beaubien de Rosemont avisent la population de ne pas consommer le saumon fumé de différentes marques vendues dans la boutique. Ces produits sont le Saumon Steelhead fumé de la compagnie Dom Norwegian Fjord, le Saumon Coho fumé et tranché du Fumoir Grizzly et le Saumon fumé pacifique de Nanuk.

Selon le MAPAQ, ces produits n’ont pas été «conditionnés de façon à assurer leur innocuité». Ils devaient en effet être gardés congelés jusqu’à leur utilisation. Or, les produits auraient été vendus à l’état décongelé par le détaillant. Ils ont été en vente jusqu’au 27 janvier.

Les clients ayant acheté ces produits sont invités à les retourner au Bagel Beaubien ou à les jeter. Selon le MAPAQ, consommer ce type de produit conservé dans de mauvaises conditions pourrait représenter un risque pour la santé.