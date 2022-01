Des repas santé en ligne pour aînés et personnes vulnérables

L’organisme à but non lucratif La cantine pour tous a mis en place depuis juin 2021 une plateforme de commande de repas en ligne pour donner accès à des repas santé et abordable aux aînés et personnes vulnérables.

Le prix moyen d’un repas est de 5,80$ ou à partir de 1,25$ pour les clients les plus vulnérables.

«La Cantine à domicile, ça rejoint notre mission de faire de la bonne bouffe, pour le bien-être des gens, déclare dans un communiqué le directeur général de La Corbeille-Bordeaux-Cartierville et président de La Cantine pour tous, Donald Boisvert. Souvent, tu remarques que tu es un des seuls contacts pour une personne. Elle met un visage sur le service qu’elle reçoit. Ça l’humanise.»

Photo: Gracieuseté / La cantine pour tous

La cantine pour tous est un regroupement de quatre organismes qui en plus de leurs activités communautaires ont un service de traiteur leur permettant donc d’assurer la livraison des repas dans l’ensemble du Grand Montréal.

Les clients peuvent ainsi se faire livrer des plats santés congelés pour la quantité qu’ils souhaitent. La variété des traiteurs se retrouve dans la variété des plats proposés ce qui permet de satisfaire tout le monde.

Bien plus qu’un service traiteur c’est un service de proximité qui permet d’agir auprès des personnes les plus vulnérables et dont la pandémie n’a fait que d’accentuer l’isolement.

Rendre les aînés plus autonomes

C’est le cas de Colette Martin D’Amour, qui utilise ce service depuis près de 6 mois. Pour cette résidente d’Hochelaga-Maisonneuve de 82 ans, La cantine à domicile lui a tout d’abord permis de retrouver une certaine autonomie.

Alors que les services réguliers de livraison de repas lui livraient des repas chauds chaque jour, elle se dit plus indépendante désormais, car elle n’a pas qu’à faire réchauffer les plats congelés et n’a pas besoin d’être présente chaque jour chez elle au moment de la livraison.

Colette Martin D’Amour; Photo: Gracieuseté / La cantine pour tous

«Je peux partir de chez moi sans m’inquiéter de quand je vais recevoir ma commande, dit-elle. Ça me rend plus autonome.»

Elle se réjouit de la diversité des plats et des découvertes qu’elle fait au fil des commandes.

«Ce soir je vais manger un chili végétarien, je n’aurai jamais mangé ça avant, raconte Colette. J’ai découvert des choses que je ne mangeais pas avant et je découvre même des légumes.»

Elle se dit soulagée ne pas avoir à cuisiner ce qui lui sauve de l’énergie et lui évite d’aller faire les courses en plein hiver au risque de faire une chute.

«Ça me fait tellement plaisir de voir des choses comme ça qui nous rendent service, qui sont bonnes et qui nous rendent indépendants, ajoute-t-elle. J’encourage les gens à le faire et pas que les aînés.»

Pour Colette, c’est donc un plaisir de recevoir ces plats venant d’une équipe « chaleureuse » et c’est avec beaucoup de gourmandise qu’elle recommande vivement les tartelettes au sucre du traiteur PART du chef issu de l’organisme Groupe PART.

Réinvestir dans la communauté

On retrouve ainsi comme organismes le Groupe PART, le Chic Resto Pop, la Corbeille Bordeaux-Cartierville et la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve. Chacun d’entre eux œuvre à favoriser la sécurité alimentaire et le bien-être des citoyens de leur communauté.

L’ensemble de ces organismes derrière les menus de la cantine à domicile offre différents services en plus du traiteur tels que de l’épicerie communautaire, des ateliers de cuisine collective ou encore des repas scolaires. Ils offrent aussi des parcours d’insertion socioprofessionnelle pour aider les personnes en difficultés à trouver leur place sur le marché du travail.

Des revenus ensuite réinvestis.

«Plus de gens utilisent la plateforme, plus on se donne les moyens de bien rejoindre les aînés et les personnes vulnérables économiquement, déclare dans un communiqué le directeur de La Cantine pour tous, Thibaud Liné. Il faut se dire que chaque repas commandé à La Cantine à domicile génère des revenus qui seront réinvestis au profit de ceux qui en ont le plus besoin».